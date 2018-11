Hattyúval pózoló meztelen nőt ábrázol a frissen feltárt freskó Pompejiben - Közeli fotók

A mitológia szerint Zeusz hattyú képében elcsábította Lédát, Spárta királynőjét. A férje haragjától tartó Léda még aznap éjjel Tündareosszal is együtt hált, majd két tojást szült, amelyekből Heléna és Klütaimnésztra, valamint Kasztor és Polüdeukész kelt ki.

A görög mitológiából Léda és a hattyú történetét ábrázoló ókori freskót tártak fel a régészek Pompejiben - adta hírül a BBC News hétfőn. A freskó feltehetően egy gazdag kereskedő házának hálószobáját díszíthette a pompeji városközpont közelében. A falfestményt pénteken találták meg az ősi város épületeit megerősítő munkálatok közben, amelyre azért volt szükség, mert az esőzések és az elmaradt karbantartási munkák miatt összeomlott néhány korábban feltárt rom.Massimo Osanna, a pompeji régészeti helyszín igazgatója elmondta: a freskó különlegessége, hogy bárki lép a szobába, úgy tűnik, mintha őt nézné az istennő.A Lédát elcsábító hattyút több reneszánsz mester is megfestette, köztük Leonardo da Vinci, Michelangelo és Tintoretto. Leonardo és Michelangelo eredeti képei már nincsenek meg, de másolataik szerepelnek a gyűjteményekben.A mítoszt William Butler Yeats egy klasszikus költeménye is megörökítette - emlékeztetett a brit hírportál. A közelmúltban a Léda-freskó közelében egy római termékenységi isten, Priapus freskóját is megtalálták, de az kevésbé jó állapotban került elő. Pompejit a Vezúv kitörése pusztította el az 1. században.