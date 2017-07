Háromezer évesnél is régebbi sírok százait tárták fel egy kínai ásatáson

A síremlékek az archeológusok szerint a nyugati Csou-dinasztia (Kr. e. 1046-771) korából valók, egy uralkodói temetkezési helyen tárták fel őket Csihszian megyében. A régészek négy gödröt is találtak, amelyek lovak maradványait és egy ház romjait rejtették.



Az ásatáson 400 tárgy került elő, köztük edények, bronzfegyverek, kocsik, kagylók, jade- és lakkozott tárgyak. A kiásott edénydarabok főleg forralóedények és bögrék maradványai, a Csou-dinasztiában ugyanis jellemzően ezeket a tárgyakat temették a halottak mellé.



A sírok zömmel kis méretűek voltak, gondosan tervezték meg őket, ami azt jelzi, hogy közemberek nyughelyei lehettek - mondta el Han Csaohuj, az ásatások vezetője, a Henan tartományi kulturális emlékek és régészeti kutatások intézetének tudósa.



Hozzáfűzte: néhány nagyobb méretű sírban lovak és kocsik is voltak, ami viszont arra utal, hogy oda nemeseket temettek.



Mivel a sírok mintegy negyedében törött pajzsokat és tőröket is találtak, Han szerint feltehetőleg katonai területen feküdhetett a temető.