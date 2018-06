Három kölyökbolygót észleltek egy újonnan született csillag körül

Csillagászok két független csoportja is bizonyítékot talált három kölyökbolygó létezésére egy gyermekcsillag körül egy új bolygókutató módszer alkalmazásával.



A csillagászok a chilei Atacama-sivatagban lévő rádiótávcső-rendszerrel három különálló hullámzást azonosítottak a HD 163296 jelű csillag gázokkal teli korongjában, ami a legerősebb bizonyíték arra, hogy újonnan formálódott bolygók keringenek körülötte.



A HB 163296 jelű csillag mintegy négymillió éves és 330 fényévnyire van a Földtől a Nyilas csillagkép irányában.



"Megvizsgáltuk a csillag úgynevezett protoplanetáris korongjában lévő gáz kismértékű mozgását. Ezzel a teljesen új megközelítéssel felfedezhetünk néhányat galaxisunk legifjabb bolygói közül" - mondta Richard Teague, a Michigani Egyetem csillagásza, az Astrophysical Journal Letters folyóiratban közzétett egyik tanulmány vezetője szerzője.



Ahelyett, hogy a protoplanetáris korongban lévő szilárd részecskékre összpontosítottak volna, a csillagászok a korongban lévő szén-monoxid gáz mozgását és eloszlását vizsgálták. A protoplanetáris korong a fiatal csillagok körül kialakuló, úgynevezett akkréciós korong, amelyben gázok és szilárd részecskék keringenek. Ezen részecskék idővel - néhány millió év alatt - bolygókká állnak össze. A Földhöz hasonló bolygók összeállása 20-30 millió évet is igénybe vehet. A szén-dioxid molekulák nagyon jellegzetes milliméter-hullámhosszú fényt bocsátnak ki, és a hullámhossz apró változásai betekintést adnak a korongban lévő gáz mozgásába. Ha a korongban nem keringenek bolygók, a gáz nagyon egyszerűen, meghatározható módon mozog a csillag körül, ez a Kepler-rotáció.



"Ebben a különben rendesen mozgó gázban egy olyan, viszonylag nagytömegű objektum, mint egy bolygó, lokalizált hullámzást idéz elő" - mondta Christophe Pinte, az ausztráliai Monash Egyetem kutatója, a másik tanulmány vezető szerzője.



A Teague által vezetett kutatócsoport két távoli bolygószerű mozgást észlelt a korongban, az egyik mintegy 80 csillagászati egységre (AU), a másik mintegy 140 csillagászati egységre van a csillagtól. A Pinte által vezetett csillagászok egy harmadik bolygót is azonosítottak 260 csillagászati egységre a csillagtól. A tudósok számításai szerint mindhárom bolygó a Jupiterhez hasonló tömegű. Egy csillagászati egység a Föld és a Nap közötti átlagos távolság, ami körülbelül 150 millió kilométer.