Három éven belül éttermekben is felszolgálhatják a lombikhúst

Három éven belül már éttermekben is felhasználják a mesterségesen, laboratóriumi körülmények között előállított húst - jelentette be kedden az a dán vállalat, amely öt éve a világ első olyan hamburgerét mutatta be, amelyhez a húst laboratóriumban hozták létre.



A Mosa Meat cégnek sikerült összegyűjtenie a fejlesztéshez 7,5 millió eurót (2,4 milliárd forintot). A két fő befektető a német M Ventures és a svájci központú európai húsfeldolgozó cég, a Bell Food Group volt.



A Mosa Meat 2021-től tervezi első termékei - főleg a burgerekhez való marhahús - piacra dobását. Az ipari méretű termelés beindulását 2-3 évvel későbbre időzítik. Számításaik szerint akkor egy dollárba (277 forintba) kerül majd egy átlagos hamburgerpogácsa.



Környezetvédők szerint a világ egyre növekvő húsigényét nem lehet fenntarthatóan kielégíteni, mivel a marha-, sertés- és baromfihús előállítása sokkal nagyobb forrásokat igényel, mint a növényi alapú fehérjéké. A marhák ráadásul nagy mennyiségű üvegházhatású gázt bocsátanak ki, amely hozzájárul a globális felmelegedéshez.



Az előállító szerint az nagy kihívás, hogy lombikhús kinézetre, érzésre és ízre is hasonlítson a valódi húshoz.



A Mosa Meat a lombikeljáráshoz élő állatból vett kisebb sejtcsoportok mintáit használja. A sejteket laboratóriumban táplálják, hogy normális izomszövetté fejlődjenek. A vállalat - állítása szerint - egyetlen mintavétel sejtjeiből akár 80 ezer hamburgerhez való húst képes előállítani.