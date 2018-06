Ha megértik ennek a baktériumnak a működését, talán oxigént is tudnak termelni a Marson

A Földön több mint 2,5 milliárd éve jelen lévő Chroococcidiopsis nevű cianobaktérium fotoszintézisének folyamata lehet a kulcs az oxigéntermeléshez más bolygókon - vélik a kutatók.



Miközben a normális baktérium a napfényt használja ahhoz, hogy vízből oxigént termeljen, a Chroococcidiopsis ugyanezt a fotoszintézist képes elvégezni olyan gyenge fényviszonyok között, amilyenek a Marson is uralkodnak.



A kutatócsoportban részt vevő Ausztrál Nemzeti Egyetem tudósai közölték, remélik, hogy a baktérium működésének megértése segíthet abban, hogy oxigént termeljenek és életszigeteket hozzanak létre más bolygókon.



"Ez tudományos-fantasztikusnak hangzik, de az űrkutatási hivatalok és magánvállalatok szerte a világon megpróbálják ezt a törekvést megvalósítani a nem oly távoli jövőben" - idézte Elmars Krauszt, az ANU kutatóját az egyetem közleménye.



"A Föld oxidatív légkörét a cianobaktréiumok hozták létre" - tette hozzá.



A cianobaktériumok voltak az első oxigéntermelő fotoszintézist folytató élőlények. A földtörténet során jelentős szerepet töltöttek be a légkör oxigénnel való dúsításában. A Föld eredeti reduktív légkörét ezek az élőlények alakították át oxidatív légkörré mintegy 2,2-2,5 milliárd évvel ezelőtt.



"Amikor a fény alacsony szintű, és amikor csak vörös fény létezik, akkor egy teljesen más képességű fotoszintetikus gépezet kapcsolódik be. Ezek az organizmusok a fotoszintézist elméletileg munkára fogják levegő létrehozására, amelyet az ember belélegezhet a Marson" - magyarázta a kutató.



A cianobaktériumok bizonyos fajtáit megtalálták rideg körülmények között, például az Antarktiszon, vagy a Mojave-sivatagban az Egyesült Államokban, és a világűrben lévő Nemzetközi Űrállomás kísérleteit is túlélték.