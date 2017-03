Gondolataival mozgatja végtagjait a lebénult férfi

Nyolc év után először evett önállóan, karizmait gondolataival mozgatva egy évek óta mozgásképtelen clevelandi férfi, akinek agyába elektromos érzékelőket ültettek, hogy ingereket közvetítsenek az izmaiba.A clevelandi Case Western Reserve University és a Functional Electrical Stimulation Center csapata egy agy és számítógép közötti közvetítő felületet és egy elektromos stimulációs rendszert használt, mely lehetővé tette, hogy az 56 éves Bill Kochevar megmozdítsa a karját."Tudomásunk szerint világszerte ez az első eset, hogy egy súlyos és krónikus bénulásban szenvedő ember közvetlenül agyi aktvitásával irányítja karját és kezét, hogy célirányos mozgásokat végezzen" - mondta el Bolu Ajiboye kutató.A tudósok két, 96 elektródához kapcsolt, tabletta méretű szenzort ültettek be a férfi agyába, melyek érzékelik az agy mozgatóközpontjaiból érkező idegi aktivitást.A szenzorok rögzítik a jeleket, melyek akkor keletkeznek, amikor Kochevar elképzeli, hogy mozgatja a karját, ezeket a jeleket közvetítetik a számítógépnek. A gép továbbítja őket a stimulációs rendszerbe, mely ezek alapján impulzusokat küld a Kochevar karjába és kezébe ültetett mintegy 30 vezetékbe.A tesztet végző BrainGate kutatói konzorcium olyan, az agy és a számítógépek határterületén operáló felületek kifejlesztésén dolgozik, amely lebénultaknak adhatja vissza a mozgás lehetőségét. Korábbi tesztekben a kifejlesztett technológiák révén a résztvevők képessé váltak csupán gondolataikkal megmozdítani egy robotkart.Kochevar, aki nyolc éve egy kerékpáros balesetben bénult le válltól lefelé, először a virtuális valóságban tanulta meg mozgatni a kart.Hogy sor kerülhessen az éles kísérletre, a férfinak 45 hetes rehabilitáción kellett részt vennie izomtónusa helyreállítására, izmai ugyanis a több éven át tartó mozdulatlanságtól elsorvadtak.Mivel Kochevar válla túl gyenge volt ahhoz, hogy megemelje a karját, egy alátámasztó robotkart is kialakítottak a férfi számára, melyet szintén a gondolataival irányít.A rendszer használatával Kochevar jobb keze minden ízületét képes önállóan mozgatni kizárólag az akaratával.A technológia egyelőre kísérleti szakaszban van, de a tanulmány megmutatta, hogy a rendszer működőképes - mondta el Robert Kirsch kutató. A szakértők eddigi eredményeiket a Lancet brit orvosi lap szerdán megjelent számában mutatták be.