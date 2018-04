Forró fürdővel csökkentik a makákók a stresszt

Forró vízben fürdőzéssel csökkentik a stresszt a vadon élő makákók Japán középső részén egy új kutatás szerint. A Primates című szaklapban kedden megjelent tanulmányban a kutatók azt írták, hogy kevésbé stresszesek azok a majmot, amelyek télen természetes meleg forrásokban, úgynevezett onszenekben fürdenek.



A Kiotói Egyetem Főemlőskutató Intézetének tudósai Takesita Szajuri Rafaela vezetésével 2014-ben végezték azt a kutatást, amelynek eredményei szerint a vizsgált majmok stresszhormonszintje átlagosan mintegy 20 százalékkal csökkent a forró fürdő után. A kutatók 12 nőstény majmot kísértek figyelemmel a naganói prefektúrában található Dzsigokudani majomparkban két időszakban: tavasszal, amikor kicsinyeik születnek, és a téli párosodási időszakban.



Megállapították, mennyi időt töltenek az állatok a forró vízben, és milyen gyakran fürdőztek az egyes példányok. Ezen kívül összegyűjtötték a nagy hidegben pottyantott ürüléküket, hogy a glükokortikoid hormon koncentrációjának mérésével megbecsüljék az állatok stressz-szintjét. A domináns nőstények a közösségben betöltött helyzetüknek köszönhetően több időt töltöttek a forró vízben, azonban többször is keveredtek konfliktusba a többiekkel, ez pedig több energiájukat emésztette fel a kutatók szerint.



Az onszen felkeresése után csökkent a stresszhormonszint, ami azt mutatja, hogy nemcsak az embernél, hanem a majmoknál is van a forró fürdőnek stresszoldó hatása - mondta Takesita. Először 1963-ban figyeltek meg egy fiatal makákónőstényt, amint a majomparkhoz közeli szálloda szabadtéri onszenmedencéjében fürdőzött. Több nőstény is követte a példáját, amíg a park vezetése higiéniai okokból végül saját medencét nem épített a majmoknak. A helyi és külföldi turisták kedvelt úti célja a majompark, ahol a japán makákókat - más néven hómajmokat - fürdőzés közben is megfigyelhetik.