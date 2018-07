Feltérképezték a koalák teljes génállományát

Fotó: Pixabay

Ahogy az emberi genom elkészítése forradalmasította az emberi gyógyszerkutatást és akár a személyre szabott gyógyszerek tervezését is lehetővé teszi, úgy gondoljuk, a koalák számára is ez lehet a jövő"

Először sikerült feltérképezni a koalák teljes génállományát ausztrál tudósoknak, akik azt remélik, eredményeik abban is segítenek, hogy megfékezzék a fajt tizedelő, nemi úton terjedő kórt.A koala genomjának, vagyis a szervezet teljes örökítő információjának feltérképezését a Koala Genome Consortium elnevezésű nemzetközi kutatócsoport 29 országból származó 54 tagja végezte öt éven át tartó munkával - írták a Nature Genetics című szaklap kedden megjelent számában.A több mint 3,4 milliárd bázispár és mintegy 26 ezer - az emberénél valamivel több - gén szekvenálásával a kutatócsoport értékes új ismeretekre tett szert többek között arról, hogy tartják fenn magukat a kis erszényesek meglehetősen egyhangú étrendjükkel - olvasható közleményükben.- mondta Rebecca Johnson, a munka vezetője, az Ausztrál Múzeum kutatóintézetének igazgatója."A koala genomja adja az ugródeszkát az egyedülálló faj megmentésére irányuló erőfeszítésekhez" - mondta a tanulmányt társszerzőként jegyző Katherine Belov, az összehasonlító genomika professzora, az Earlham Intézet munkatársa."A kutatással megnyílt az út más erszényesek genomjának megfejtéséhez, a védelmükre hozott intézkedések tökéletesítéséhez, egészségük jobb megértéséhez" - mutatott rá Federica di Palma, az Earlham kutatója.A koalákra számos veszély leselkedik: kutyatámadás, közúti gázolás, élőhelyük zsugorodása az erdőirtás és az urbanizáció következtében, valamint a klamídia nevű, nemi úton terjedő betegség.A vakságot és meddőséget okozó klamídia mellett a koala retrovírus (KoRV) is fenyegeti a fajt.A tudósok szerint a koalák korábban ismeretlen antimikrobiális génjeinek megismerése nemcsak a kis állatok, hanem az ember egészségét is szolgálhatja.