Fába vájnak lyukat, ott bújnak el az orvvadászok

"Ebben a parkban rengeteg a majomkenyérfa, amelyekről alkalomadtán szívesen csemegéznek az elefántok, tekintettel a növény magas víztartalmára. A vadőrök elől bujkáló orvvadászok azonban ugyancsak szemetet vetettek a majomkenyérfákra. De így is, úgy is elkapjuk őket" - mondta Bernard Mgina, a park turisztikai egységének vezetője.



Mint hozzátette, a turisták egyik kedvenc látnivalója, ahogy az elefántok a majomkenyérfák lédús kérgéből csemegéznek.



"Több ezer afrikai baobabfa van a területen és a vadőröknek nem könnyű megtalálniuk a rejtekhelyeket. A vadorzók napokat képesek eltölteni a kivájt lyukakban, hogy végrehajtsák borzalmas küldetésüket" - fogalmazott Mgina, hozzátéve, hogy már dolgoznak a probléma megoldását segítő stratégiákon.



A Tarangire Nemzeti Park több mint háromezer elefántnak és 500-nál is több madárfajnak ad otthont. Az Arushától 118 kilométerre délnyugatra fekvő vadrezervátum a hatodik legnagyobb nemzeti park Tanzániában és a neve a Tarangire folyóból ered, amely keresztülszeli területét.



A Tarangire folyó jelenti az elsődleges édesvízforrást a terület vadállománya számára az év száraz időszakában.