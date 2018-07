Ezer éves érmét találtak egy lakatlan ausztrál szigeten

fotó: dailymail

Valószínűleg a középkori Afrikából származó érmét találtak egy lakatlan ausztrál szigeten, a pénz akár ezer éves is lehet. A rézérme a Wessel-szigetekhez tartozó Elcho-szigeten, Ausztrália északi partjai közelében került elő. A tudósok szerint az érme azokhoz hasonlít, amelyeket a Királyi Ausztrál Légierő (RAAF) egy katonája talált 1944-ben a Wessel-szigetek egy meg nem nevezett, elhagyatott tengerpartján.A háborúban talált érmékről kiderült, hogy egy kelet-afrikai városból, a mai Tanzánia területén lévő Kilwából származtak. Ha a most megtalált érméről is megállapítják, hogy Kilwából való, akkor akár 1000 éves is lehet, mert a kilwai szultanátus a 11. században kezdett saját pénzt verni. Az érmét Canberrába szállították, hogy megvizsgálják az eredetét és korát.

Hetekbe telhet, ám ha a réztartalma azonos, az tényleg igazolhatja eredetét.

- magyarázta kedden Mike Owens, az érmét felfedező csoport egy amatőr történész tagja.

Nagyon törékeny és vékony, de a mérete megfelelő, a súlya megfelelő, a színe is jó, és a szakértőink szerint Kelet-Afrikából származik, mert semmi máshoz nem hasonlítható.

- jelentette ki Owens. A Past Masters amatőr történészekből, kutatókból és régészekből álló csoport öt évet töltött el az 1944-es lelet helyszínének felkutatásával. A csoport bizakodik, hogy az eredeti helyszínt sikerült fellelniük, és az támpontot adhat, hogy hogyan kerültek az érmék Ausztráliába.