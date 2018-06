Ezentúl virtuális túrán is bejárhatjuk az amszterdami Anne Frank Házat

Virtuális túrán is be lehet járni ezentúl az amszterdami Anne Frank Házat, amely a naplója révén világhírűvé vált kamaszlány születésének 89. évfordulója alkalmából vezette be az újítást. A 25 perces virtuális túrát ingyenesen és hét nyelven lehet letölteni.Az emlékhely igazgatója, Ronald Leopold elmondta, hogy a fejlesztésnek köszönhetően az embereknek egyrészt nem kell feltétlenül ellátogatniuk a múzeumba, hogy megismerjék a rejtekhelyet, másrészt immár az intézmény mozgáskorlátozott látogatói is felfedezhetik az apró, nehezen bejárható helyiségeket. A tervek szerint aa berlini és New York-i Anne Frank-központok látogatói is megtapasztalhatják még az idén.Leopold szerint a virtuális túra minden részletében bemutatja annak a csatornaparti háznak a melléképületét, ahol Anne a családjával és négy másik zsidó üldözöttel együtt rejtőzködött 1942 júliusától 1944 augusztusáig, amikor valaki feltehetően elárulta Frankékat, majd különböző koncentrációs táborokba hurcolták őket. A Frank családból mindössze az édesapa, Otto Frank élte túl a háborút, aki később publikáltatta lánya naplóját.Anne 1945 márciusában, nem sokkal a bergen-belseni megsemmisítő tábor felszabadulása előtt halt meg tífuszban. Tizenöt éves volt. A kamaszlánynak az amszterdami rejtekhelyen írt naplója a világ egyik legolvasottabb műve, 67 nyelven több mint 30 millió példányban kelt el világszerte. Az írás alapján számos színházi, televíziós és filmes feldolgozás született. Az egykori rejtekhely 1960 óta múzeum.