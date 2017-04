Ezek az okok vezethetnek a cicák szorongásához

A gazdik nem ismerik fel a bajt

Új családtag érkezése

Költözés és környezetváltozás

Míg néhány évtizede inkább az egerészés miatt tartották a cicákat, mára a doromboló szőrgombócok igazi házikedvencekké, sőt, a család teljes jogú tagjává váltak. A szeretetteljes környezet ellenére azonban számos tényező szorongást okozhat a kedvenceknél, ami igencsak megnehezíti a gazdik mindennapjait is. A téma szakértőinek segítségével nézzük, hogy mitől alakulhat ki a macskastressz, melyek az árulkodó jelek, illetve hogyan lehet kezelni a problémát.A megváltozott élettér és szerepkörök miatt gyakran nem ismerik fel a gazdik, ha baj van kiskedvencükkel. "A cicákat sokszor emberi tulajdonságokkal ruházzák fel a tulajdonosok és közben nem veszik figyelembe az állat természetes igényeit. A macskák kommunikációjának értelmezése sokaknak gondot jelent, így a stressz és a szorongás jeleinek felismerése is" - árulta el Dr. Sátori Ágnes állatorvos."A macskák manapság elsősorban a társas igényeket elégítik ki és jól reflektálnak az emberek hangulatára, a különböző élethelyzetekre is: sok támogatást nyújthatnak gazdájuknak. Egy cica segíthet a gyermekekben kialakítani a felelősségérzetet, illetve fiatal párok esetében felkészülni a leendő gyermek érkezésére" - mondta Dr. Pataki Éva pszichiáter, aki szerint egy új családtag érkezése felboríthatja a legidillibb állapotot is és viselkedészavart válthat ki a cicánál.A Feliway a közelmúltban végzett felmérésében 2037 gazdit kérdezett meg a macskatartással kapcsolatban: a válaszadók 79 százaléka tapasztalt már különböző helyzetekben - például költözés, lakásfelújítás vagy látogatók érkezése esetén - viselkedésváltozást kedvencénél. "Macskastresszre utaló jel lehet, ha a cica elbújik, szokatlan vizelési szokásokat vesz fel, aktivitása csökken, étvágya megváltozik, összekarmolja a bútorokat vagy túlzott mértékben tisztálkodik. Szerencsére a problémák megszüntetésére létezik természetes megoldás: egy párologtató vagy spray segítségével a cicák szorongása kezelhető. Ezek a termékek a cica pofatájéki feromonjának szintetikus mását tartalmazzák, amelyet a macska a biztonságosnak ítélt környezetében helyez el" - mondta el Dr. Szilágyi Noémi állatorvos, aki hozzátette, hogy a termékek sem állatra, sem emberre nincsenek káros hatással.

Utazás

Örökbefogadás

"A praxisomban az egyik legsúlyosabb eset egy szfinx cicáé volt, akit Máltára utaztattak repülővel. Korábban annyira igyekezett kiszabadulni a macskaszállító dobozból, hogy véres lett a mancsa, de a spray segítségével hamar megnyugodott és útra is kelhetett" - mesélte Dr. Olaszy Krisztián, a Rákosligeti Állatorvosi Rendelőintézet intézményvezető állatorvosa, aki szerint nem csoda, hogy sok gazdi inkább otthon hagyja kedvencét és így elkerüli a stresszes helyzetet.A kutatás során többek között az is kiderült, hogy sokan szívesen segítenek a hontalan cicákon: a válaszadók 36 százaléka az utcáról, 9 százalék pedig állatmentő szervezettől fogadta be kedvencét. A cicák életében azonban a beilleszkedés nem mindig zökkenőmentes. "Amikor végre családba kerülnek a cicák, sok esetben elrejtőznek, éhségsztrájkba kezdenek, nem ürítenek, illetve az embert elkerülik és inkább éjszaka merészkednek elő. Nagyon kevés cica oldódik azonnal, a legtöbbnek napokra vagy akár hetekre van szüksége" - osztotta meg tapasztalatait Schneider Kinga, a Noé Állatotthon szóvivője.Mint látható, a macskák akár a legkisebb változásra is érzékenyen reagálhatnak, így nagyon oda kell figyelni rájuk. A szorongásra utaló jelek esetén érdemes legelőször felkeresni az állatorvost, aki megállapítja, hogy nem valamilyen betegség áll-e mégis a háttérben. Amennyiben valóban macskastresszel állunk szemben, annak megfelelően lehet elkezdeni a kezelést.