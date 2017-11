Európai csúcstámogatást nyert négy magyar kutató

Két idegtudós - Makara Judit és Szabadics János az MTA Kísérleti Orvostudományi Kutatóintézetből -, Pete Gábor matematikus az MTA Rényi Alfréd Matematikai Kutatóintézetből és Egry Gábor a Politikatörténeti Intézetből pályázott eredményesen az Európai Kutatási Tanács önálló csoporttal rendelkező kutatók számára kiírt pályázati támogatására, a Consolidator Grantre. A nyertesek ötéves, legfeljebb 2 millió eurós támogatással járó kutatási programot indíthatnak el - közölte az MTA.



Az MTI-hez kedden eljuttatott közlemény szerint a Consolidator Grant a már önálló kutatócsoporttal és független kutatási programmal rendelkező, de még annak megszilárdításán dolgozó kutatóknak szól. A legfeljebb 2 millió euró támogatásra ötéves, kiemelkedő felfedezést vagy tudományos áttörést ígérő, megvalósítható kutatási tervvel lehet pályázni.



A Consolidator Grantre idén 2538 kutatási terv érkezett a bírálóbizottságokhoz, melyek 13 százalékát, vagyis 329 tervet ítéltek támogatásra méltónak. A támogatások összesen 630 millió eurót tesznek ki, az összeget az Európai Unió Horizont 2020 programja biztosítja. Az összegzés szerint a támogatottak 32 százaléka volt nő, továbbá a most induló ötéves kutatási programok előreláthatólag 2000 új munkahelyet teremtenek.



Az MTA közlése szerint a sikeresen pályázó Makara Judit (MTA Kísérleti Orvostudományi Kutatóintézet) érdeklődésének középpontjában a dendritek, vagyis az idegsejtek azon nyúlványai állnak, amelyek a más sejtektől érkező információt fogadják. Makara Judit és munkatársai kutatása a memóriafolyamatokban kulcsszerepet játszó, hippocampus nevű agyterületre koncentrál, azon belül is elsősorban az ún. CA3 területre, amelyet hálózati felépítése miatt régóta az asszociatív emléktárolás és - előhívás fontos állomásának tartanak.



Szabadics Jánosnak a szintén az MTA KOKI-ban működő kutatócsoportja az idegsejtek hosszabb nyúlványait, az axonokat vizsgálja. A kis átmérőjű axonok behuzalozzák az egész idegrendszert, hogy az egyes idegsejtektől több ezer másik idegsejthez juttassák el az idegi információt. Bár ezeknek az apró sejtalkotóknak óriási a jelentőségük, mégsem tudunk róluk eleget, többek között azért, mert korábban az általános méretű axonok elérhetetlenek voltak a megfelelő részletességű biológiai betekintést nyújtó vizsgálati módszerek számára.



Pete Gábor az MTA Rényi Alfréd Matematikai Kutatóintézetének tudományos főmunkatársa. Fő érdeklődési területe a valószínűségszámítás és a statisztikus mechanika. ERC-nyertes projektje keretében a függvények zajérzékenységét vizsgálja.



A három akadémiai kutatón kívül Magyarországról még Egry Gábor, a Politikatörténeti Intézet munkatársa nyerte el az ERC Consolidator Grantet.



Az Európai Unió legnagyobb, felfedező kutatásokat támogató pályázati rendszerét az Európai Kutatási Tanács (European Research Council, ERC) működteti. Feladata, hogy hosszú távra szóló, vonzó finanszírozást nyújtson az úttörő, magas kockázattal járó, de magas megtérülést ígérő kutatások támogatására.



A közlemény szerint Magyarország kiemelkedően teljesít az EU13 régióban az ERC pályázatok terén: az utóbbi 10 évben az összes támogatás 40 százalékát Magyarországon dolgozó kutatók szerezték meg. A nyertes pályázatok szinte kivétel nélkül néhány akadémiai kutatóintézetre és a CEU-ra (Central European University) korlátozódnak. Mint írják, az EU15-ök teljesítményének megközelítéséhez fontos lenne új, kiváló oktatókat és kutatókat foglalkoztató szellemi műhelyek létrehozása, illetve megerősítése az egyetemeken és más kutatóintézetekben is.