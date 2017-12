Érdemes lesz az eget kémlelni az éjszaka - érkeznek a Geminidák

Kép forrása: Sky & Telescope

Látványos csillaghullás lesz szerdáról csütörtökre virradó éjszaka, amikor megérkeznek a Geminidák: a szerencsések óránként akár száznál is több hullócsillagot láthatnak, ha kedvező az időjárás és megfelelő helyet választanak a megfigyelésre.Évente tucatnyinál is több meteorzáport lehet megfigyelni a Földről. Közülük kettő emelkedik ki igazán: a Perszeidáknak nevezett meteorraj menetrendszerűen augusztusban, míg a Geminidák meteorraj decemberben produkálja ezt a látványos égi jelenséget - olvasható a SEFAG Erdészeti és Faipari Zrt. MTI-hez eljuttatott közleményében."A Geminidák nevüket onnan kapták, hogy a hullócsillagok mintha a Gemini, vagyis az Ikrek csillagkép irányából közelítenék meg a Földet" - idézi a közlemény Mosoni László csillagászt, a Kaposvár közelében fekvő Zselici Csillagpark vezetőjét.

A szakember szerint a meteorraj nagyjából két hétig látható, de a csúcspont egyértelműen a december 13-ról 14-re virradó éjszaka van, amikor óránként 100-120 hullócsillag is felvillanhat az éjszakai égbolton. Ez nagyjából megegyezik, néha még meg is haladja az augusztusi meteoreső intenzitását.A szakember rámutatott arra is, hogy a Geminidák azon kevés meteorrajok közé tartozik, amelyek nem egy üstökösmagból, hanem egy aszteroidából származnak. A 3200 Phaeton jelű kisbolygó körülbelül öt kilométer átmérőjű.Kedvező időjárás esetén mindenképpen érdemes a szabad ég alatt tölteni 15-20 percet a szerdáról csütörtökre virradó éjszaka. Fontos a megfelelő helyszín kiválasztása is. A kivilágított nagyvárosokban ugyanis kis eséllyel lehet bármit is látni a jelenségből, mert az erős földi fények elnyomják a légkörben elégő porszemcsék felvillanásait.A Zselici Csillagpark ideális helyszín a megfigyelésre, hiszen az egész országban itt a legalacsonyabb a fényszennyezés mértéke.Bízunk benne, hogy kedvező lesz az időjárás, és sok hullócsillagot láthatunk az éjjel.