Emberi holttestekkel játsszák újra az eltűnési eseteket és a gyilkosságokat Ausztráliában

– adta hírül a BBC beszámolója alapján a 24.hu.Shari Forbes, a Sydney közelében fekvő intézet professzora videóban magyarázta el, miért volt fontos létrehozni az ország első holttestfarmját.Forbes elmondta, az őEbbe beletartozik emberi testrészek felkutatása, ezeknek a maradványoknak az azonosítása, illetve annak megállapítása, hogy mennyi ideje hunyt el az áldozat – írják.Az önkéntesek általItt nem feltétlenül bűncselekményekre kell gondolni, azt is modellezni tudják, hogy ha például egy kirándulás közben eltűnt személy holttestére bukkannak.A lap arról is beszámolt, hogy jelenleg 35 test van a farmon, és még 500-an jelezték, hogy haláluk esetén az intézet felhasználhatja maradványaikat a kutatásokhoz.Holttesteken ilyen jellegű kutatásokat végző intézet ezen kívül csak az Egyesült Államokban van, de az Egyesült Királyságban élő tudósok is szeretnének egy hasonló intézményt – tudatta a lap.