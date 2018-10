Emberi hallósejteket alkottak svájci kutatók

Elsőként sikerült emberi belsőfülsejteket alkotnia laborban egy berni kutatócsoportnak. Ezzel új utat nyitottak a halláskárosultak kezelését célzó módszerek kutatása számára.



A világ népességének öt százaléka nagyothall. Bár a hallás képessége hallókészülékekkel vagy implantátumokkal javítható, az ok hatékony kezelésére még nem létezik módszer.



A Berni Egyetemi Kórház kutatói azonban hatalmas lépést tettek ebbe az irányba. Először sikerült az emberi belsőfülben a hangok észleléséért felelős szőrsejtek kialakulását utánozni - közölte kedden az intézmény.



Ezzel lehetővé vált, hogy a halláskárosodás kezelési módszereit közvetlenül emberi sejteken próbálják ki.



A szakértők eredményeiket a Nature Communications című szaklapban mutatták be.



A szőrsejtek már nagyon korán kialakulnak a magzati fejlődés során, nagyjából a terhesség 10. vagy 11. hetében. Már ebben a stádiumban elérik teljes számukat.



"Mintegy 15 ezer szőrsejttel és 30 ezer spirális ganglionsejttel születünk" - fejtette ki Marta Roccio kutató.



Az érzékelősejteket a hangos zajok, a fertőzések, az öregedési folyamatok és a méreganyagokkal való terheltség is károsítja. Mivel a sejtek nem pótolhatók, elvesztésük tartós halláskárosodáshoz vezet.



A Berni Egyetemi Kórház szerint a tanulmány eredményei segíthetnek a belsőfülben található csiga szőrsejtjeinek más, gyakoribb sejtforrásokból való megalkotásában.