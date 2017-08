Eltűnt hadihajó roncsait találták meg a Csendes-óceán mélyén

Hetvenkét évvel eltűnése után megtalálták a második világháború végén elsüllyedt USS Indianapolis amerikai hadihajó roncsait a Fülöp-szigetek közelében, a Csendes-óceán mélyén - számolt be róla vasárnap a BBC News.



A USS Indianapolis hadihajót a japánok süllyesztették el a Csendes-óceánon. A hajót 1945. július 30-án Guam és Leyte között érte a japán tengeralattjáró torpedótalálata, amikor egy titkos küldetésből tért vissza, aminek során a háborúnak véget vető, Hirosimánál bevetett atombomba részeit szállította egy amerikai katonai bázisra, a Tinian-szigetre. Az amerikai tengerészet történelme során ekkor szenvedte el a legnagyobb emberveszteséget egyetlen támadásban. A fedélzeten tartózkodó 1196 fős legénységből mintegy 800-an élték túl a katasztrófát. A hajóról azonban nem fogtak semmiféle vészjelzést, ezért mire egy őrjárat véletlenül rábukkant a mentőmellényben sodródó túlélőkre a cápáktól hemzsegő vízben, már csak 316 embert tudtak kimenteni.



A hadihajó roncsai 5,5 km mélyen fekszenek, a Csendes-óceán fenekén. A civil csoport által végzett kutatást a Microsoft társalapítója, Paul Allen vezette. Mivel a hajó mindössze 12 perc alatt elsüllyedt és vészjelzést sem fogtak róla, hosszú ideig rejtély maradt, hogy pontosan hol merült a hullámsírba.



Allen és kutatócsoportja augusztus 18-án bukkant rá a roncsokra. A hely meghatározásában egy új kutatás volt segítségükre, amely meghatározta, hol tartózkodott a támadást megelőző estén a USS Indianapolis.



Allen a Petrel nevű különleges, kutatásra tervezett, 13 fős legénységű hajóval kutatta fel a hadihajó roncsait. A kutatócsoport egy tengeri forgatásra alkalmas távirányított kamerával készített képeket a roncsról, ezeken látható a USS Indianapolis felirat is. Allen szerint a második világháborúban fontos szerepet játszó hajó megtalálásával méltóként róhatják le tiszteletüket az egykori legénység és családtagjaik előtt.



A kutatócsoport közleményében hangsúlyozta, hogy a hadihajó továbbra is az amerikai haditengerészet tulajdona, a továbbiakban háborús emléknek minősül.



Az egykori túlélők közöl még huszonketten vannak életben. Szóvivőjük elmondta: mindegyikük várta a napot, amikor a hadihajót megtalálják.



A USS Indianapolis történetét több dokumentumfilm és játékfilm is feldolgozta, legutóbb a Nicolas Cage főszereplésével forgatott A bátrak háborúja, de Steven Spielberg is felidézte a történteket a Cápa című filmjében, amelyben egy kitalált szereplő, mint túlélő mesél a hadihajó elsüllyedéséről.