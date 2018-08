Előállították a világ legtisztább vízcseppjét

A világ legtisztább vízcseppjét állították elő bécsi kutatók a felületszennyezések okát keresve: ehhez ultratiszta vízből egy mínusz 140 Celsius-fokra lehűtött vákuumkamrában egy fém csúcsán jeget állítottak elő, majd felolvasztották.



A természetben nincsenek valóban tiszta felületek, a környezeti levegővel kapcsolatba lépve mindig lerakódik molekulák egy vékony rétege. Ez a molekuláris "koszréteg" észrevehetően megváltoztatja az anyagok tulajdonságát - fejtette ki Ulrike Diebold, a Bécsi Műszaki Egyetem kutatója.



A bécsi intézmény és a New York állambeli Ithacában lévő Cornell Egyetem szakértői ezt a jelenséget tesztelték titán-dioxiddal kezelt felületeken. Sok esetben használják a titán-dioxid öntisztító tulajdonságát, például olyan tükröknél, amelyek nedves környezetben sem párásodnak be.



Mikroszkópos vizsgálatok kimutatták, hogy a titán-dioxidon is lerakódnak molekulák. A kutatók feltételezése az volt, hogy vízmolekulákról van szó. A szupertisztaságú vízcsepp segítségével azt tesztelték, milyen hatása van az ultratiszta titán-dioxidfelületre.



A vizsgálatból kiderült, hogy nem vízmolekulák okozzák a vékony filmréteget, mivel azok csak levegővel történő kapcsolat során keletkeznek. A kémiai elemzésekből kiderült, hogy a vizsgált felületen lerakódott molekulák ecetsav- és hangyasav-molekulák, melyek a levegőben csak nagyon elenyésző mennyiségben fordulnak elő.



"Az eredmények arra hívják fel a figyelmet, milyen elővigyázatossággal kell végezni az ilyen jellegű kísérleteket. Még a levegő apró, tulajdonképpen elhanyagolhatónak tűnő maradványai is olykor döntő jelentőségűek" - emelte ki Diebold.