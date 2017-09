Élne a Marson? Elon Musk egymillió embert juttatna el a vörös bolygóra

Költségcsökkentés céljából kisebbre faragja a Mars betelepítéséhez szánt rakétáját a SpaceX űripari magánvállalkozás, amely 2018 első felére tervezi az űrhajóépítés megkezdését - közölte Elon Musk amerikai milliárdos, a SpaceX vezetője egy adelaide-i konferencián.A cég 2022-re tervezi első útját a vörös bolygóra, akkor még csak rakományt szállítva, majd 2024-ben indítaná útnak az első ember vezette missziót, megelőzve az amerikai űrkutatási hivatalt (NASA), amely nagyjából egy évtizeddel később akar először embert küldeni a Marsra.Musk, aki idén júniusban jelentette be, hogy a következő 50-100 évben egymillió embert juttatna el a vörös bolygóra, a konferencián elmondta, hogy a Mars kolonizációjával kapcsolatos eddigi projekteket félretéve, mostantól egyetlen, keskenyebb és rövidebb rakétára fognak koncentrálni."Egy jól működő rendszert akarunk. Ha ezt meg tudjuk csinálni, akkor minden egyéb dolgot hozzátehettünk a rendszerhez. Hiszek abban, hogy elkészülünk a hajóval és nagyjából öt éven belül készen fogunk állni az indításra" - mondta a milliárdos.A részben újrahasználható, úgynevezett BFR-rakéta képes lesz közvetlenül eljutni a Földről a Marsra, akár 100 utas szállítására, valamint a műholdak bolygó körüli pályára állítására is alkalmas lesz, továbbá egy órán belül bárhonnan bárhová eljutna a bolygón.A Lockheed Martin vállalat ugyancsak a vörös bolygó meghódítására irányuló terveiről számolt be pénteken, egyebek között egy Mars körül keringő, egyfajta "alapbázisként" szolgáló űrállomás, valamint négy asztronauta szállítására alkalmas landoló egység terveit vázolta fel.A cég ugyan nem közölt pontos dátumokat, de mivel a NASA-val közös misszióról van szó, ezért valószínűleg a 2030-as évekre tervezik az expedíciót.

