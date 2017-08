Elkészült az eddigi legpontosabb térkép a sötét anyagról

Elkészült az eddigi legpontosabb térkép az univerzumban lévő sötét anyagról. A kutatócsoport több mint 26 millió galaxist vizsgált meg a kutatáshoz.



A térkép segítheti a kutatókat annak megértésében, honnan származik a sötét anyag és abban, hogy többet megtudjanak a sötét energia titokzatos jelenségéről - írja a BBC hírportálja.



A szakértők eredményeiket a nemzetközi Sötét Energia Konzorciumon (DES) mutatták be. Ofer Lahav, a University College London (UCL) munkatársa és a DES kuratóriumának elnöke szerint a térkép betekintést enged az univerzum működésébe. "A sötét energia és a sötét anyag alighanem a tudomány világának legnagyobb rejtélyei közé tartoznak" - tette hozzá.



A kutatók úgy vélik, jóval több sötét anyag van az univerzumban, mint amennyit meg tudtak figyelni az elmúlt 80 évben. Az eredmények alátámasztják a korábbi tanulmányokat, amelyek szerint az univerzumot 4 százalékban normál anyag, 26 százalékban sötét anyag és 70 százalékban sötét energia alkotja.



A csillagok és galaxisok mozgása arra utal, hogy az univerzumot láthatatlan részecskék, úgynevezett sötét anyag is alkotja. 1998-ban két csillagászcsoport felfedezte, hogy az univerzum tágulása gyorsul, nem pedig lassul, mint ahogyan azt addig hitték. Fizikusok szerint elképzelhető, hogy a gyorsulást az úgynevezett sötét energia okozta. Azóta a megfigyelésekből arra következtettek, hogy a sötét anyag és a sötét energia együttesen az univerzum 96 százalékát teszi ki. A következő kihívás a tudomány számára az volt, hogy megtalálják a módszert arra, hogyan vizsgálják meg ezt a láthatatlan jelenséget.



"Nem mondhatjuk azt egyszerűen, hogy nem tudjuk, mi az. Erőfeszítéseket kell tennünk, hogy lássuk, miről van szó" - véli Lahav.



A sötét energia kutatása 2004-ben kezdődött, azóta hét ország 26 intézetének 400 tudósa vett részt a vizsgálatokban. A projekt során az égbolt 26 millió galaxisáról készítettek felvételeket a Chilében lévő Blanco teleszkóp segítségével. Ehhez a valaha készült legérzékenyebb kamerát kellett megépíteni. Az 570 megapixeles kamera képes észlelni akár nyolc billió fényévnyi távolságra lévő galaxisok fényét is.



A szakértők azt tanulmányozták, hogyan hajlítja meg a fényt a köztes sötét anyag és ez alapján ki tudták számolni az eloszlását. Abból pedig, hogy idővel hogyan változik az eloszlás, a sötét energia működését tudták felmérni. A galaxisok sűrűségéből és elhelyezkedéséből a kutatócsoport kikövetkeztette a sötét energia és sötét anyag mennyiségét is.



A most bemutatott adatok csupán egyetlen év megfigyeléseiből származnak. A szakértők a tervek szerint az égbolt egy még nagyobb területéről négy további évben fognak adatokat gyűjteni.