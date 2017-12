Elképesztő mennyiségű eső zúdult le a Harvey hurrikánnal

A kalkulációt annak alapján végezték, hogy mennyit horpadt be a Föld az eső súlya alatt.



"Megkérdezték, hány stadionnak felelne meg ez a tömeg. Azt mondtam, a New Orleans-i Superdomes stadion 26 ezerszeresének" - mondta Adrian Borsa, a Scripps Óceánkutató Intézet munkatársa.



A Harvey, az Irma és a Maria elnevezésű hurrikánok a Karib-tenger térségében és az Egyesült Államok Mexikói-öböl parti államaiban pusztítottak, a szélvihar mellett hatalmas árvizet okozva.



Az Amerikai Geofizikai Társaság New Orleansben zajló éves konferenciáján a tudósok elmondták, hogy a Harvey négyes erősségű trópusi ciklon özönvízszerű esőzése összefügg a légkör megnövekedett károsanyag-tartalmával.



A tengerek felszíni vízhőmérséklete különösen magas volt a Mexikói-öbölben és az Atlanti-óceánon az idei hurrikánszezonban. A meleg óceánok a viharok "üzemanyagaként" működnek a tudósok szerint.



A Harvey azért okozott a texasi partokon rendkívüli károkat, mert lelassult, így az özönvíz igen keskeny sávra koncentrálódott. A hurrikánok történetének egyik legsúlyosabb esőzését zúdította a partvidékre.



A csapadékmérők egyes helyeken 1270 milliméter esőt mértek. Ezek pontmérések voltak, Bors azonban átfogóbb képet akart kapni a mennyiségről, ezért megmérte, mennyit mozdult el a Föld felszíne az őt nyomó víz súlya miatt. Az elmozdulást nagy felbontású GPS-állomások hálózata rögzítette. A rendszer megmutatja az azonnali változást, amit az áradás okozott, de az ennél sokkal lassúbb elmozdulást is, ami a víz elpárolgása után megy végbe.