Elképesztő dologra bukkantak a 300 millió éves meteoritkráterben

A világ egyik legritkább ásványára, reiditre bukkantak egy 300 millió éves meteoritkráterben Nyugat-Ausztráliában.



Ez az első alkalom, hogy reiditet találtak Ausztráliában és mindössze a hatodik eset, hogy ilyen ásványra bukkantak a történelem során.



Aaron Cavosie, a Curtin Egyetem kutatója szerint a reidit olyan kicsi, hogy nem lehet egyszerűen megkeresni.



"Olyan apró, hogy nagy teljesítményű mikroszkópra van szükség ahhoz, hogy meglássuk. A világ összes reiditje együtt is csak körömnyi méretű" - mondta a kutató.



Reiditet korábban csak egy-egy kínai, német, kanadai, brit és amerikai meteoritkráterben találtak. Ausztráliában a Perthtől mintegy 750 kilométerre északra lévő Woodleigh-kráterben bukkantak az ásványra.



A Woodleigh-kráterről keveset tudni, mivel föld alatt van. "A becsapódás után üledék és kőzet borította be, így ma már semmi sincs a felszínen. Mérete vitatott, egyesek szerint 50 kilométer lehet az átmérője, mások szerint 120 kilométeresnél is több" - fejtette ki Cavosie.



A szakértő szerint mivel a nagyon nagy meteoritok, mint amilyen a woodleigh-i, képesek megváltoztatni a Föld történetét, ezért kiemelten fontos, hogy a kutatók minél többet megtudjanak róluk és feltárják mélyben rejlő titkaikat.



A reidit kialakulásában kulcstényező a meteoritok által okozott nyomás.



"A reidit cirkonként kezdi, ám amikor becsapódik egy meteorit, nagyon magas nyomás hat rá. A molekulák összenyomódnak, a köztük lévő tér eltűnik, és ha megváltozik a fizikai struktúra, valójában új anyag keletkezik, így jön létre a reidit" - fejtette ki Cavosie.