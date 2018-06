Elképesztő dolgokat rejtett Szent Tamás apostol prágai szobra

Néhány, valószínűleg több száz éves, kisebb állatfigurát és a 20. század negyvenes éveiből származó üzenetet találtak a prágai Óvárosi városháza toronyórájának, a híres Orlojnak a felújításakor.



"Mindig, amikor azt gondoljuk, már mindent tudunk a prágai Óvárosi városházáról, kiderül, hogy ez még sincs így, és újabb leletekre bukkanunk. Az Orloj mostani felújításakor egy hetven éve elrejtett levelet és korabeli újságokat találtunk. A levelet Vojtech Sucharda szobrász írta, aki a 2. világháború után az Orloj fafiguráinak a felújításával és a tönkrement szobrok másolatainak elkészítésével volt megbízva" - közölte Jan Wolf, az önkormányzat kultúráért felelős képviselője.



A levél és az újságok Szent Tamás apostol szobrában voltak elrejtve, röntgen segítségével találtak rájuk. A kutatóknak ugyanis gyanús volt, hogy ez a szobor könnyebb volt, mint a többi apostolé.



A röntgen kimutatta, hogy a szobor belsejében üreg van, abban pedig egy alumíniumtok, amely a levelet és az újságokat rejtette. Levelében a szobrász csalódásának adott hangot, hogy az Orlojon azok a szobrok is megmaradtak, amelyeket ugyan fontos emberek ajándékoztak a városnak, de nem kapcsolódnak Prágához. Sucharda a problémáról egy mesét is írt, amely szintén megtalálható a rejtekhelyen.



Az óra naptárát körülölelő üregekben és rejtekhelyeken néhány kőszobrocskát is találtak, amelyek állatokat - például kutyát vagy baglyot - ábrázolnak és az első elemzések szerint a 15. század elejéről származhatnak. A szakértők egyelőre többet nem tudnak.



A mostani felújítás alatt ismét megpróbáltak rátalálni arra a titkos rejtekhelyre, amelyről a múltban több dokumentumban is szó esett, de ezúttal is sikertelenül.



Már tavaly ősszel sikerült megtalálni azokat a dokumentumokat tartalmazó fémdobozokat, amelyeket 1949-ben és 1984-ben helyeztek el ott a torony felújítói. Bár a megtalált dokumentumok többsége dicsérte a korabeli kommunista rendszert, az 1949-ből származó dobozban volt egy 1948-ban keltezett levél is, amelyben a toronyfelújításon dolgozó munkások az új rendszert bírálták.



Az Óvárosi városháza tornyát legutóbb a múlt század nyolcvanas éveiben újították fel. A tornyot, amely Prága egyik leglátogatottabb műemléke, évente mintegy 700 ezer ember keresi fel.



A torony felső karzatáról gyönyörű kilátás nyílik a városra, különösen a történelmi központra. A mostani felújítás költségeit 46 millió koronára (529 millió forint) tervezték.



Az Óvárosi városháza tornyának felújítása 2017 áprilisában kezdődött, a híres toronyóra egyes darabjai pedig jelenleg műhelyekben vannak. Az óra várhatóan szeptember elején lesz újra látható a tornyon.



Az Óvárosi városháza teljes felújításának befejezését a nyár végére tervezték. Szakértők szerint azonban számolni kell azzal, hogy a javítások elhúzódhatnak.



Petr Skála, az Orloj órásmestere és kezelője szerint a megnyitás legutolsó lehetséges napja 2018. október 28., Csehszlovákia megalakulásának századik évfordulója.



A prágai Óvárosi városháza 1338-ban épült, több épületből áll. A neogótikus szárnyat a 2. világháborúban bombatalálat érte, ezért le kellett bontani.



Az épületegyüttes kiegészítésére az utóbbi évtizedekben több pályázatot is kiírtak, de eddig egyik sem volt sikeres, egyetlen elképzelést sem valósították meg.



Az óvárosi városháza tornyának külső falán elhelyezett csillagászati óra, az Orloj első változata 1410-ben készült, de szerkezetét azóta többször is tökéletesítették az évszázadok során.



A pontos idő mellett a napokat, a hónapokat, a Hold és a Nap fázisait is mutatja a 15. század elején Kadani Mikulás órásmester és Jan Sindel csillagász által készített szerkezet.



Az órát később Hanus mester tökéletesítette, akit a városi tanácsnokok a legenda szerint megvakíttattak, hogy másnak ne tudjon hasonlót készíteni. Az alkotó akkor bosszúból állítólag leállította a szerkezetet.



Az óramű háromnegyede ma is eredeti, csupán kisebb részét cserélték ki 150 évvel ezelőtt korszerűbb darabokra.