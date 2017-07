Elképesztő az az alakváltó anyag, amit a Rochester Egyetem tudósai fejlesztettek ki

Évek óta kísérleteznek a kutatók azokkal az anyagokkal, amelyek valamilyen fizikai behatásra képesek megváltoztatni az alakjukat. Nem véletlenül, ezeket ugyanis számos területen lehetne alkalmazni, az orvoslástól egészen a nagyipari felhasználásig. A Rochester Egyetem mérnökei által fejlesztett anyag például mindkét területen megállná a helyét - írja a hvg.hu A fejlesztők szerint a kifejlesztett alakváltoztató anyag saját tömegének ezerszeresét is elbírja, így nemcsak rugalmas, de a teherbíró képessége is rendkívüli.​Ennek oka, hogy az anyag a formálás során pont úgy tárolja el az energiát, mint egy rugó, amikor összenyomják. A 35 Celsius-fokos hőmérséklet hatására ez az energia „szabadul ki", és segít az anyagnak, hogy visszatérjen az eredeti formájához - írja a lap.Az alakváltó polimer, amit bármilyen alakúra lehet formálni, de az emberi test hőmérsékletével megegyező hő hatására visszaáll eredeti alakjára forradalmasíthatja az orvostudományt, de akár a nagyiparban is tudnák hasznosítani.Nézze meg, hogy hogy működik az anyag, ami a tudósok szerint alkalmas lehet rá, hogy az orvostudomány mesterséges bőrként alkalmazza, de rendkívül erős protézisek alapanyagaként is lehetne hasznosítani.