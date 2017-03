Egyre nagyobb veszélyt jelentenek a sósvízi krokodilok

Szakértők szerint egyre nagyobb veszélyt jelentenek az emberekre a nyugat-ausztráliai Kimberley régióban élő sósvízi krokodilok, amelyek populációja évente három százalékkal nő.



Az akár hétméteres hosszúságúra is megnövő sósvízi krokodilokat a hetvenes években nyilvánították védett fajnak, ám mióta a vadászatukat megtiltották, a számuk drámaian megnőtt.



Ben Corey, ausztrál ökológus szakértő szerint a hüllők hamarosan igazi veszélyt jelenthetnek majd a nyugat-ausztráliai Kimberley régió sűrűbben lakott területeire.



A King folyón és Nyugat-Ausztrália más részein 1986 óta végeznek populáció-felmérést, ez a legrégebben folyó felmérés a sósvízi krokodilokkal kapcsolatban Kimberleyben - idézte fel Corey, az ausztrál közszolgálati ABC csatornának nyilatkozva. Mint hangsúlyozta: az első években 20-40 krokodilt számoltak össze a folyó 40 kilométeres szakaszán, ám néhány éve már 150 példányt figyeltek meg ugyan ezen a szakaszon.



Időközben a felmérés szerint a nagyobb példányok száma is több lett, tehát ez a tendencia egybevág a három évtizede még a kihalás szélére sodródott populáció gyarapodásával - magyarázta a szakember.



Corey kollégája, Andy Halford elmondta: a kutatásból az is kiderült, hogy a krokodilok a populáció növekedésével egyidejűleg a városiasabb területek felé mozdultak el.



Halford szerint manapság 260-300 sósvízi krokodil él a térségben, ami meghaladja a 30 évvel ezelőtti létszámukat.



Egy tavaly közzétett statisztika szerint 1971 óta 99 embert támadtak meg krokodilok Ausztráliában, az esetek csaknem egyharmada volt végzetes.