Dinoszauruszokat ehetett az ördögvarangy

Dinoszauruszok gyilkosa lehetett a 68 millió éve Madagaszkáron élt kétéltű, a Belzebub békája (Beelzebufo Ampinga) - állapította meg egy csütörtökön megjelent tanulmány.



A feltevés abból a kutatásból ered, amelyben megmérték a dél-amerikai szarvasbéka harapásának erejét: 4,5 centiméteres fejátmérőjével 3 kilogrammos erőt fejt ki.



"A békafajok többségével ellentétben, amelyek gyenge állkapcsuk miatt kis állatokat fogyasztanak, a szarvasbéka áldozata akkora is lehet, mint ő maga" - mondta Marc Jones, az Adelaide-i Egyetem biológusa.



A szarvasbéka más békákra, kígyókra, rágcsálókra is vadászik, erős állkapcsával ragadja meg és gyűri le áldozatát.



Jones az adatokat a kihalt Belzebub békája méreteihez igazította, így az ősi kétéltű 220 kilogrammosat haraphatott, ami megegyezik egyes ma élő ragadozók - tigrisek, farkasok - állkapcsának erejével.



"Ezzel az erővel a Belzebub békája képes lehetett kortársai, a kisebb és fiatalabb dinoszauruszok legyőzésére" - jelentette ki Kristopher Lappin, a Kaliforniai Állami Műszaki Egyetem professzora, aki részt vett a kutatásban.



Az ördögbéka, pokolbéka vagy ördögvarangy néven is ismert Belzebub békája 41 centiméter hosszú lehetett, több mint 4,5 kilogrammot nyomhatott, vagyis nagyobb volt, mint bármely más békafaj egyedei.