Darwin békáját a kihalás fenyegeti

A Chile és Dél-Argentína erdeiben élő kétéltű a Batrachochytrium dendrobatidis nevű rajzóspórás gombafajnak eshet áldozatul, amely már több fajt kipusztított. E gomba kitridiomikózist okoz a kétéltűekben, amelyekben elszaporodva megváltoztatja a bőr szerkezetét, befolyásolva a bőrlégzést, a bőr vízáteresztő képességét, felborítva a szervezet ionegyensúlyát, ami végül az állat szívének leállásához vezet.



Bár alig találtak olyan Darwin-békát, amely kitridiomikózisban pusztult el, a faj állománya fokozatosan csökken, ami arra utal, hogy Darwin hegyesorrú békája is áldozatul esett a gombafertőzésnek, amely a világ számos részén okozott már tömeges kétéltűpusztulást - közölték a Zürichi Egyetem kutatói, akik chilei és brit kollégáikkal közös tanulmányukat a Proceedings of the Royal Society B szaklapban tették közzé.



A Darwin-békák esetében még nem figyeltek meg olyan tömeges pusztulást, mint más fajok esetében, de az is igaz, hogy e békafaj körülbelül 10 éve fertőződhetett meg, és csak most mutatkoznak meg első hatásai. A kutatók tapasztalatai szerint a megtámadott populációk általában 15 éven belül halnak ki.



A kitridgomba más vadon élő állatfajok lassú kihalását okozhatja más kontinenseken is - figyelmeztetnek a biológusok.