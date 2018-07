Békülékenyebbek a farkasok, mint a kutyák

A kutyák a konfliktus után inkább elkerülik egymást - állapították meg osztrák kutatók. Az ernstbrunni Wolf Science Center (WSC) kutatói a Royal Society Open Science című tudományos lapban mutatták be eredményeiket. A szakértők szerint a különbség a háziállattá válás során alakult ki, melynek során a kutyák megszabadultak a fajtársaikhoz kötődő társas kötelezettségektől.



A "békülést" a viselkedéskutatók csimpánzoknál, más majmoknál, vad kecskéknél, delfineknél, foltos hiénáknál, vetési varjaknál és hollóknál is vizsgálták. Ezen fajok egyedei konfliktus után kölcsönösen keresik egymás közelségét, hogy békét kössenek. Simona Cafazzo és Friederike Range, a WSC és a Bécsi Állatorvosi Egyetem Messerli Kutatóintézetének kutatói azt vizsgálták, hogy milyen gyakran vesznek össze a kutyák és a farkasok, és hogyan viselkednek utána. Négy-négy farkas- és kutyafalkát vizsgáltak meg a farkaskutató intézetben.



500 óra alatt 419 veszekedés robbant ki a farkasok között, a kutyáknál csak 55. Miközben azonban a farkasoknál 10-ből hat esetben testi kontaktus nélkül zajlottak a támadások, tehát az egyedek csak fenyegetőztek, megkergették egymást vagy odacsaptak egymásnak, a kutyák 10-ből 10 esetben tényleg egymásnak ugrottak. A kutatás során a kutyák nem is mutatták a békülés jeleit, inkább kikerülték egymást a viták után - közölték a kutatók. A farkasok a konfliktus után több időt töltöttek el egymás mellett, a békülést többnyire az alacsonyabb rangú állat indította el. A természetben a farkasok sokkal inkább egymásra és a funkcionáló társas csoportra vannak utalva, mint a kutyák - vélik a szakértők.



A farkasok falkában vadásznak, csoportként védik meg területüket és közösen nevelik az utódokat. A kutyáknak ezzel szemben inkább az emberrel kell jól együttműködniük, nem a fajtársakkal. Még a szabadon élő kutyák is csak szükség esetén cselekednek közösen, viselkedésüket a tudósok "kötetlen szociális" viselkedésnek nevezik.



Ezért a farkasok számára sokkal fontosabb a békülés, mint háziasított rokonaiknak. Egy korábbi belga kutatás azonban azt találta, hogy a kutyák is hajlamosak békülésre. Az osztrák tudósok azt akarják kideríteni, milyen körülmények között hajlandóak erre a kutyák.