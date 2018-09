Az UV-sugárzást jelző, viselhető érzékelőt fejlesztettek ki ausztrál tudósok

Az ultraibolya sugárzást jelző, viselhető érzékelőt fejlesztettek ki ausztrál tudósok - jelentették be szerdán.



A szenzorok színük változásával értesítik viselőjüket arról, hogy mennyi UV-sugárzásnak vannak kitéve, ezzel segíthetik megelőzni a leégés okozta kórokat, köztük a bőrrákot.



A szenzorok hatféle színt tudnak ölteni, melyek az emberi bőr tónusát utánozzák, ezzel mutatják a viselője UV-veszélyeztetettségének mértékét - írta közleményében a Royal Melbourne Institute of Technology (RMIT) professzora, Vipul Bansal, aki a kutatást vezette.



"Bármilyen papírszerű felületre rányomtathatjuk a tintánkat, hogy akár karkötő-, akár fejpánt- vagy matricaformájú, viselhető szenzort készítsünk" - tette hozzá.



Az embernek szüksége van napfényre, hogy elegendő D-vitamin képződjön a szervezetében, a túlzott napozás azonban a bőrégést, bőrrákot, vakságot, ráncosodást okoz a kutatók szerint, akik eredményeiket a Nature Communications friss számában tették közzé.



Egyes betegségek - köztük a lupusz nevű krónikus autoimmun kór - és több gyógyszer is növeli a bőr fényérzékenységét, a napsugárzás egészséges mértéke ezért egyre inkább egyéni lesz - írták a kutatók.



"Technológiánk lehetővé teszi a testre szabott szenzorok készítését, amelyek az egyes emberek sajátos igényeinek felelnek meg" - írta Bansal.



Ausztrália azok között az országok között van, ahol a legtöbb bőrrákos esetet diagnosztizálják: 2017-ben - az ausztrál Melanoma Intézet becslései szerint - több mint 1800-an haltak meg a betegségben.