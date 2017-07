Az Etnán tesztelik az űrmissziókhoz szánt roboteszközöket

Az Etna lejtőin teszteli a jövőbeli Hold- és Mars-missziókhoz szánt robottechnológiákat egy nemzetközi kutatócsoport a Német Űrközpont vezetésével.



A szélsőséges környezetek robotokkal történő feltárását célzó ROBEX (Robotic Exploration of Extreme Environments) projektben német, brit, amerikai és olasz szakemberek vesznek részt.



"A cél egy jövőbeli landolás szimulálása a Holdon, vagy a Marson, miközben a kutatók egy sor olyan robotot tesztelnek, amelyek feladata a különböző eszközök szállítása és beszerelése" - mondta Boris Behncke, a cataniai Nemzeti Vulkanológia Intézet munkatársa.



A kutatók reményei szerint az Etna lejtőin tesztelt csaknem egy méter magas, négykerekű robotok a még ma is aktív vulkán mélységének a feltárásában is segítségükre lesznek és hasznos technikai információkkal szolgálnak a szeizmikus mozgásokról. Az Etnán szerzett tapasztalatokat később a jövőbeli Hold- és Mars-misszióknál fogják alkalmazni.



A vulkán Piano del Lago nevű, erősen szeles területén végzett egyik tesztfázis már a végéhez közeledik. A következő lépésben a szakemberek drónok és a talajon mozgó robotok hálózatát hozzák létre a szeizmikus aktivitás megfigyelésére.