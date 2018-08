Az epesav okozta megbetegedések terápiájának új irányait mutatták be magyar kutatók

Az epesav okozta megbetegedések - köztük a heveny hasnyálmirigy-gyulladás, a Barrett-nyelőcső- és vastagbélrák - terápiájának új irányait mutatta be Hegyi Péter, a Pécsi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Karának (PTE-ÁOK) professzora. Kutatótársaival erről a napokban számoltak be a Physiological Reviews nevű szaklapban.



A pécsi egyetemen 2016 óta működő Transzlációs Medicina Központ vezetője az MTI-nek elmondta: az epesavak élettani és klinikai tulajdonságairól eddig is számos közleményt publikáltak, azonban olyan összefoglaló, amely ezt a két területet együttesen, transzlációs megközelítésében tárgyalja, eddig még nem született.



Mint kifejtette, az emberi szervezet által termelt epesav 95 százaléka a vékonybélből visszaszívódik, 5 százaléka pedig kiürül. Amennyiben az epe összetétele, mikrobiológiája vagy útvonala megváltozik, az komoly betegségek kialakulásához vezethet.



A tudományos cikkben mintegy 10 olyan gyógyszeres "támadási pontot" is azonosítottak, amelyekre ható gyógyszerek kifejlesztésével helyre lehet állítani az epesav normális körforgását és összetételét. Ezáltal csökkenteni lehet a betegségek kialakulásának esélyét és a már fennálló kóros állapot súlyosságát - mondta.



Hegyi Péter az összefoglaló jelentőségét érzékeltetve hangsúlyozta, hogy a közlemény több, jelentős népegészségügyi problémát okozó betegségben, mint például a heveny hasnyálmirigy-gyulladás, a Barrett-nyelőcső- és a vastagbélrák új terápiás útvonalakat tár fel, így jelentősen serkenti azok terápiájának további kutatásait és gyógyszerfejlesztéseit.



A közlemény szerzői "joggal bíznak benne, hogy felfedezéseik, mihamarabb a betegek javára fordítható gyógyszerekké, terápiákká válnak" - összegzett az orvosprofesszor.



A kutatási módszerre térve Hegyi Péter kifejtette, hogy transzlációs medicina a különböző szakterületek - köztük az alap- és a klinikai kutatás, az informatika és a statisztika - között felgyorsítja az információáramlást és elősegíti, hogy "a tudományos eredmények mihamarabb a betegek javát szolgálják".