Az Árpád-kor örökségét mutatja be egy 2020-ban nyíló kiállítás

A tárlat 2020. augusztus 20-án nyílik majd meg a székesfehérvári Szent István Király Múzeumban - olvasható az Emberi Erőforrások minisztériumának csütörtöki közleményében.



Az Árpád-ház Program keretében létrejövő kiállítás szakmai megvalósítása a Magyar Nemzeti Múzeum feladata, ehhez a kormány 567,6 millió forint támogatást nyújt.



A tárlatot befogadó épületet az önkormányzat biztosítja, amelynek rekonstrukcióját 2020 januárjáig kell elvégezni. A felújítás előkészítéséhez a kormány 2017-ben 31,7 millió forint támogatást nyújt, a teljes rekonstrukció finanszírozásáról az előkészítés eredményeinek ismeretében hoznak majd döntést.



"A program célja, hogy az Árpádok öröksége méltó helyére kerüljön a magyar és az európai közemlékezetben" - írják. A kiállítás, amelyet most készítenek elő, a tervek szerint megalapozza majd az ünnepi felkészülést, hogy Magyarország méltó módon ünnepelhesse meg az Aranybulla kiadásának 800. (2022), valamint Szent István király halálának 1000. évfordulóját.



Az Árpád-ház Program a későbbiekben lehetőséget teremt majd arra is, hogy a királyi dinasztia kulturális örökségével kapcsolatos tudományos kutatások új lendületet kaphassanak, és eredményeik integrálhatóvá váljanak a nemzeti köznevelési rendszerbe, továbbá több emblematikus Árpád-kori örökségi helyszín is megújulhasson a Kárpát-medencében.