Anyja bordaporcából készült fület operáltak egy férfire Törökországban

A fülkagylók nélkül született 22 éves Ümit Gül korábban 11 sikertelen műtéten esett át, amikor az orvosok a saját bordaporcából próbáltak fülkagylókat kialakítani számára.



Végül Mehmet Mutaf plasztikai és rekonstrukciós sebészhez fordult. A rendelőben édesanyja felvetette, hogy az ő bordaporcából is faraghatnak vázat fia új füleihez.



Az orvoslás történetében még sosem alkalmaztak az anotia (fületlenség) elnevezésű születési rendellenesség kezelésére olyan beavatkozást, amelyben a páciensen kívül más személy szöveteit használták fel. Mehmet Mutaf elmondta: büszkék a beavatkozásra, amely más páciensek kezelése előtt is megnyitja az utat.



A török orvos először a férfi mellkasbőre alá ültetett be egy darabot az édesanya bordáiból, hogy kiderüljön, miként reagál Ümit Gül teste az idegen szövetekre.



Amikor egy év után is kedvezőek voltak a reakciói, a férfit a gaziantepi egyetem orvosi karán műtötték meg újra. Az édesanyja hasüregéből kioperált bordaporcból formáltak egy pár külső fület számára.



"A fiam fül nélkül született. Sok évig szenvedtünk. Ümit belefáradt és az iskolát is otthagyta emiatt. El volt jegyezve, de elhagyta a menyasszonya, mert nem volt füle. Lelkileg annyira szenvedett, hogy öngyilkosságot kísérelt meg" - hangsúlyozta Ayse Gül, a férfi édesanyja, aki hálás a beavatkozásért, ami megváltoztatta a fia életét.