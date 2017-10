Akár 5 évente jelentős árvízre kell készülnie New Yorknak

Kép: FEMA National Flood Hazard Layer

- figyelmeztetnek kutatók az amerikai tudományos akadémia folyóiratában (PNAS).Az ipari forradalom (1800) előtt 500 évenként fordult elő nagyobb árvíz New Yorkban, 1970 és 2005 között pedig átlagosan 25 év telt el két nagy áradás között - emlékeztet tíz kutató, köztük Andra Garner, a Rutgers Egyetem munkatársa, kedden megjelent tanulmány vezető szerzője.

A kutatók jelenleg négy klímaforgatókönyvvel számolnak, a leginkább borúlátó, az RCP8,5 azon a feltételezésen alapul, hogy az .A "minden megy tovább ugyanúgy, mint eddig" néven is emlegetett forgatókönyv szerint a Föld felszíni hőmérséklete több mint 4 Celsius-fokkal emelkedik az ipari forradalom előtt mérthez képest.Ebben az esetben az áradások a tengerszint 2,25 méteres átlagos emelkedését jelentenék New Yorkban. A Sandy hurrikán, amely 2012-ben sújtott le az amerikai nagyvárosra, 2,8 méterrel emelte meg a tengervíz szintjét, 42 milliárd dolláros kárt okozott New York államnak és számos emberéletet oltott ki.