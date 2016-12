A szén-dioxid koncentrációját figyelő műholdat lőtt fel Kína

A világon harmadikként Kína is az üvegházhatású gázok kibocsátását monitorozó műholdat lőtt fel az űrbe, ez az úgynevezett szénlábnyoma csökkentésére tett legújabb lépése.



Kína északi részén az elmúlt héten szinte rekordmértékű volt a légszennyezettség, gyárakat és iskolákat zártak be ideiglenesen, repülőjáratokat halasztottak el, a hatóságok vörös riasztást adtak ki.



A Hszinhua kínai hírügynökség jelentése szerint a Long March-2D nevű rakétával lőtték fel a TanSat műholdat a Góbi sivatag északnyugati részén lévő Csiucsüan űrállomásról. Kína Japán és az Egyesült Államok után a világ harmadik országa, amely saját műholddal monitorozza a Föld szén-dioxid kibocsátását.



A 620 kilogrammos TanSat műhold a Nappal szinkronban lévő pályára áll a Földtől mintegy 700 kilométer távolságban és a szén-dioxid koncentrációját, eloszlását és áramlását figyeli a légkörben - mondta el Jin Ceng-San, a TanSat vezető tervezője, a Kínai Tudományos Akadémia mikroműholdakat fejlesztő intézetének munkatársa.



Egy nemzetközi tanulmány nemrég kimutatta, hogy a világ üvegházhatásúgáz-kibocsátásának mértéke 2016-ban már három egymást követő évben nem növekedett, köszönhetően a kínai csökkenésnek.



A műhold három évig független adatokkal látja el a szakembereket. Tizenhat naponta küld globális jelentést a légköri szén-dioxidról, legalább 4 ppm-es pontossággal. A ppm arányszám az egymillió egységre jutó részecskeszámot mutatja: részecske per millió.



A szakértőknek csaknem hat évre volt szükségük a TanSat és nagy felbontású szén-dioxid- etektora kifejlesztéséhez. Jin Ceng-San elmondása szerint a szén-dioxid légköri jelenlétének akár egy százalékos változását is képes detektálni.



A hordozórakéta a TanSat mellett egy nagy felbontású mikronanoműholdat és két spektrum-mikronanoműholdat is szállít, amelyek feladata a mezőgazdaság és az erdőgazdálkodás monitorozása.



Sok ország igyekszik csökkenteni karbonkibocsátásának mértékét, de annak mérése, hogy pontosan mennyit is bocsátanak ki, bonyolult. A földbázisú monitorozás nem tud elegendő pontosságú adatokat gyűjteni globális szinten, a legjobb megoldás a szén-dioxid mérésére a műhold. Japán és az Egyesült Államok már rendelkezik saját monitorozó műholddal, de ez a kettő messze nem elég az egész világ lefedésére.



"Mivel csak ez a két ország rendelkezik karbon monitorozó műholdakkal, nehéz első kézből származó adatokat szerezni" - fogalmazott Csang Peng a kínai meteorológiai műhold központ alelnöke.