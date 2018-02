A sült krumpli fogyasztása nem növeszt hajat - ehetünk bármennyit

Mindegy, mennyi sült krumplit fogyaszt valaki, soha nem lesz több haja. Ez egy totális félreértés, amely járványszerűen elterjedt

- figyelmeztettek japán kutatók, akik a közelmúltban jelentették be, hogy olyan módszert fedeztek fel, amellyel rekordmennyiségben szaporíthatók a hajnövekedésért felelős tüszők.A Jokohamai Egyetem kutatócsoportjának az új módszerrel sikerült őssejtekből ötezer hajtüszőcsírát előállítani laboratóriumban, ami elegendő ahhoz, hogy újra hajat növeszthessenek a kopasz területeken.A szilikonzsírban lévő dimetil-polisziloxán a legszélesebb körben használt szilícium alapú szerves polimer. Rendkívül sok területen alkalmazzák, például az élelmiszer- vagy a kozmetikai iparban. A szilikonzsírt szilikon olajból állítják elő dimetil poliszilokszán felhasználásával.Miután tanulmányuk ismertetésekor közölték, hogy a dimetil-polisziloxán van a krumplisütéshez használatos olajokban is,- hangoztatta Fukuda Dzsundzsi, a kutatócsoport vezetője.Elmondta azt is, hogy, mert eddig más módszerekkel legfeljebb 50 szőrtüszőcsírát sikerült egyszerre tenyészteni. Hozzátette, hogy kutatótársaiktól és más emberektől is érkezett hozzájuk komoly érdeklődés, utóbbiak felajánlották őssejtjeiket a kísérletek folytatásához.