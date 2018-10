A sárgarépa segíthet visszaszorítani az építőipar szén-dioxid-kibocsátását

"Arra jutottunk, hogy ez az új anyag már kis mennyiségben felhasználva is 80 százalékkal képes növelni a beton erősségét" - mondta a kutatást vezető Mohamed Saafi, aki kollégáival egyszerű konyhai mixert használva keverte össze a zöldségnövény bizonyos részecskéit betonnal. A sárgarépa hozzáadása megakadályozza, hogy repedések keletkezzenek a betonon, ami azt jelenti, hogy kevesebb cementre van szükség kötőanyagként. A Nemzetközi Energiaügynökség (IEA) becslései szerint a cementgyártás a felelős a globális szén-dioxid-kibocsátás hét százalékáért. A kutatásban használt sárgarépa-részecskéket a skóciai székhelyű CelluComp vállalat biztosítja, amely fenntartható anyagok kifejlesztésén dolgozik. A cég vezérigazgatója, Christian Kemp-Griffin szerint a répát ugyan majdnem teljes egészében víz alkotja, ám a benne lévő cellulóz révén mégis merev és ropogós. Noha a cellulóz a fában is megtalálható, könnyebb kivonni a zöldségekből, és tekintve, hogy a mezőgazdasági termelésben hatalmas mennyiségi zöldséghulladék halmozódik fel, ezért olcsó és környezetbarát forrását jelenti ezen rostoknak. A szakemberek szerint mindössze egy kis mennyiségű cellulóz is elegendő ahhoz, hogy megváltoztassa a víz viselkedését a cement keményedésének folyamatában. "Kémiai reakció megy végbe a rostok és a cement között" - magyarázta Saafi. Hozzátette: "az előzetes eredményeinek azt mutatják, hogy nagyjából fél kilogrammnyi répa-nanoanyag hozzáadásával csaknem 10 kilogrammal csökkenthető az egy köbméternyi betonhoz szükséges cement mennyisége". Saafi és csapata a cukorrépa rostjait is kipróbálta már a keverékében, amelynek tesztelését tovább folytatja a jövőben.