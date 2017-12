A magyarok veszik fel a kapcsolatot az ufókkal, jósolta a vak bolgár asszony

Baba Vanga, igazi nevén Vangelija Pandeva Guscserova koraszülöttként látta meg a napvilágot 1911. január 31-én a macedóniai Strumicában. Tizenegy éves korában homokviharba került, amely házuktól 100 méterre repítette, és elveszítette a látását - de sokak szerint jóval többet látott, mint az, akinek szeme volt. Látnoki képességei 16 éves korában bontakoztak ki. Azt mondta, filmszerűen látja az eseményeket. Ha felkérték, képes volt eltűnt embereket is megtalálni -Kezdetben csak a helyieknek jósolt, de annyira sikeres volt, hogy a bolgár állam hivatalos jósnőjévé nyilvánították, és munkájáért állami fizetést kapott. A jóslásért az államnak kellett fizetni. Bolgároknak 10 levába (1600 forint) került, míg a külföldieknek 50 dollárba. Előfordult, hogy fél évig is kellett várakozni, akkora volt az igény a jóslataira.Hívei szerint megjósolta mások mellett a Kurszk atomtengeralattjáró elsüllyedését, a prágai és az arab tavaszt, a Harmadik Birodalom sorsát, a WTC ikertornyainak elpusztítását és az Iszlám Állam előretörését is - bár 2016-ra kalifátust jövendölt Rómába, ami szerencsére megközelítőleg sem jött össze. 1979-ban azt jósolta, hogy 2125-ben múlva az emberiségnek sikerül kapcsolatot teremteni az idegenekkel, és a kapcsolatfelvétel során a jelek vételét és értelmezését a magyarok végzik majd el. Lehetséges, hogy Pataky Attila már el is kezdte a közvetítés nemes munkáját.

Erre az évre azt jósolja, Kína lesz a világ vezető nagyhatalma, írja az Index: a másik, amin meglepődünk, egy alternatív energiaforrás a Vénuszról. Talán mégis lesz dolga Pataky Attilának.



(leadképünk természetesen illusztráció, forrás: hirmagazin.eu)