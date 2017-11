A Jurassic-parkban találtak rá a ma élő emlősök ősének legkorábbi maradványaira

Kép forrása: bbc.com/Mark Witton

A legtöbb ma élő emlős legősibb ismert elődjének maradványai kerültek elő a dél-angliai Dorset parti szikláiban - írta a BBC hírportálja.A lelet korát 145 millió évesre becsülték.Az ősi emlősök kicsi, szőrös állatok voltak, valószínűleg éjszakai életet éltek. Egyikük talán a föld alatt élt és rovarokat evett, a nagyobb testű növényekkel is táplálkozhatott a Portsmouthi Egyetem tudósai szerint, akik a kövületeket elemezték.

A Jurassic-part újra és újra meglepetésekkel szolgál nekünk. Úgy vélem, a felfedezések sora nem ért itt véget

A megkövesedett fogak fejlett fogazatra vallanak, mellyel tépni, zúzni is lehetett a táplálékot."Igen elhasználtnak is tűnnek a fogak, ami arra utal, hogy fajukhoz képest hosszú életet éltek a gazdáik" - mondta Steve Sweetman, a kutatók egyike.A kövületeket Grant Smith hallgató fedezte fel, aki diplomamunkájához gyűjtögetett kőzetmintákat a Swanage közeli Durlston-öbölben, a Jurassic-part nevű világörökségi helyszínen, amikor olyan fogakra lett figyelmes, amilyeneket ilyen korú sziklákban még sosem látott.- tette hozzá Dave Martill professzor, a projekt vezetője.A két felfedezett faj közül az egyik a Durlstotherium newmani nevet kapta a lelőhelyhez közeli kocsma tulajdonosáról, Charlie Newmanről, aki maga is lelkes kövületvadász.A másik fajt Durlstodon ensominak nevezték Paul Ensom helyi paleontológusról.Az eredményeket az Acta Paleontologica Polonica tette közzé.Nemrég Kínában olyan kövületeket fedeztek fel, amelyek alapján a legkorábbi emlősök megjelenését még korábbra, 160 millió évvel ezelőttre tennék, ám ezt molekuláris vizsgálatok eredményei vitássá teszik.