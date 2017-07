A holdporos zacskóért 1,8 millió dollárt adtak

Forrás: space.com

A Sotheby's aukciósház nem közölte, ki vásárolta meg a Lunar Sample Return feliratú fehér cipzáras zsákocskát, amelyben a 2012-ben elhunyt asztronauta, Neil Armstrong hozott le a Holdról kőzetmintákat 1969-ben. Korábban 2-4 millió dollárra becsülték a tasak árát, melyben bár kőzet már nem, némi holdpormaradék mégmegtalálható.

Forrás: space.com

A 30x20 centiméteres zsákot a misszió után hibásan jelölték meg, és kis híján a szemétbe került. Ezután évtizedeken át hevert egy raktárban, majd az amerikai igazságügyi minisztérium egyik hatósága más tárgyakkal együtt online elárverezte 2015-ben. Ezután a NASA pert indított a visszaszerzésére, a decemberi bírósági döntés szerint azonban az jogilag azé az illinoisi nőé, aki az online árverésen mindössze 995 dollárt (260 ezer forintot) fizetett érte. Ő bocsátotta most árverésre a különleges erszényt.

A Sotheby's aukcióján az Apollo 13 missziónak a legénység jegyzeteit is tartalmazó komplett repülési tervét is elárverezték. Árát korábban 40 ezer dollárra becsülték, ám végül kilenc licitáló között lezajlott heves versengés után 275 ezer dollárért kelt el. Az 1970-es űrmissziót műszaki hiba miatt idő előtt be kellett fejezni, a háromtagú legénység azonban sikeresen leszállt Földön a sérült űrrepülővel.