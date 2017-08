A drogkartellek is csúcstechnológiát birtokolnak

Drog- és embercsempészet



Mexikó oldaláról az USA területére meghaladta a 10 milliót csak a spanyol ajkú illegális bevándorlók száma. Amíg az embercsempészcsoportok évente több milliárd dollárt keresnek, nem fognak leállni. A parti őrség technikai fölénye sem képes ezt megakadályozni.

– A hetvenes évek végén Dél-Amerikában a komoly kokaintermelő országok – Kolumbia, Bolívia, Venezuela – ráéreztek arra, hogy óriási igény van az USA-ban az olcsó drogokra. Ráadásul megváltoztak a drogfogyasztási szokások, ezért új drogokkal nagyon komolyan be lehet törni ezekre a piacokra – mondja Tarjányi Péter.Megérteti a helyzetet: – A felismerést bődületes kereskedelmi fejlesztések követték, melyeket még inkább motivált a térség politikai válsága, amelynek kialakulása az Egyesült Államok, Kuba és a Szovjetunió közötti konfliktusból gyökerezett.Az USA akkori vezetése a konfliktusok ellenére pénzelte a viszonylag stabil Dél-Amerikai és Közép Amerikai jobb oldali politikai erőit, akik felléptek a helyben szerveződött baloldali gerillamozgalmakkal szemben, így fennmaradhatott a térség stabilitása. A korrupt politikai hatalom, a drogkartellek ebben az időszakban rendkívüli pénzügyi fejlődésen mentek keresztül.Másfelől az Egyesült Államok hatalmas ország, szárazföldi és tengeri határral – utóbbi esetében egy több mint 3 ezer kilométeres partról beszélünk. A térség Karib-szigetvilága ingoványos, folyós hálózata kiváló a drogcsempészek számára. És csakúgy, mint a Közel-Keleten vagy Észak-Afrikában, a bűnözők ráéreztek, hogy dollármilliárdos üzleti hálózatot lehet itt felfejleszteni.Ezt az elején nem tudta csírájában kezelni az Egyesült Államok, a kártelek megerősödtek, Mexikó is belépett a körbe. Ráadásul a 90-es években Mexikóban a drogkartellek irányítását közvetlen szárazföldi határszakaszokon olyan csoportok vették át, amelyek nemcsak politikailag erősek, sok közülük volt drogellenes nyomozó alakulatokból szerveződtek. Ennélfogva a drogellenes ügynökségek minden módszerét, fedett ügynökeiket, módszereiket ismerték.És bár óriási a technikai fölény az Egyesült Államok oldaláról, azért ne feledjük, a legjobb szervező a pénz. És a drogkartellek is csúcstechnológiát tudnak felvonultatni: bár kezdetleges, de tengeralattjárókat és rendkívül gyors hajókat képesek mozgatni, műholdas összeköttetésekkel, felderítéssel rendelkeznek, drónokat használnak, telefonokat hallgatnak le – például a parti őrség rádióadásait. Szóval jól felszerelt magánhadsereggé nőtték ki a térségben magukat. A korrupciós hálózatról már nem is beszélve.