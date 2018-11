A dohányzásnál is ártalmasabb a szálló por szennyezettség - durván megrövidíti az emberi életet

A döntően a fosszilis tüzelőanyagok égetéséből eredő szállópor-szennyezettség átlagosan 1,8 évvel rövidíti meg az emberek várható élettartamát világszerte - figyelmeztettek kutatók, akik szerint a finomszemcsés anyagok jelentik a levegőszennyezettség leghalálosabb típusát világszerte.



A Chicagói Egyetem szakemberei szerint a szennyezett levegőből az emberi szervezetbe kerülő apró részecskék ártalmasabbak mint a dohányzás, amely 1,6 évvel rövidítheti meg a várható élettartamot és veszélyesebbek az olyan közegészségügyi fenyegetéseknél, mint a HIV-fertőzés és az AIDS, valamint a háború.



Az egyetem kutatói kidolgoztak egy indexet (AQLI), amely összeveti a levegőminőséget és a várható élettartamot. Eszerint a népességszám alapján a világ második legnagyobb országának számító India bizonyos részein akár 11 évet is elvehet az emberek életéből a magas légszennyezettség. Az 1,3 milliárd embernek otthont adó dél-ázsiai országban a várható átlagélettartam kicsivel 69 év alatt van a Világbank adatai szerint.



A kutatók a világon elsőként egy külön weboldalt is indítottak, amelyen a felhasználók megnézhetik, hogy hány évet veszíthetnek a szállópor-szennyezettség miatt attól függően, hogy a hazájuk mely régiójában élnek.



Kína és Indonézia is azon országok közé tartozik, ahol a levegőben szálló mikroszkopikus részecskék a legnagyobb fenyegetést jelentik a lakosságra, nem kevesebb, mint hét, valamint öt és fél évvel csökkentve a várható élettartamukat.



Korábbi tanulmányok is vizsgálták már, hogy hány ember idő előtti halálát okozhatja a levegőszennyezettség. A Chicagói Egyetem kutatói ugyanakkor abban reménykednek, hogy a weboldal kézzelfoghatóbbá teszi a nagyközönség számára a fosszilis tüzelőanyagokat népszerűsítő irányelvek következményeit, és ráirányítja a figyelmet a levegőminőség javítását célzó intézkedések szükségességére.



Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) egy korábbi jelentése szerint India száz legszennyezettebb városa közül mindössze néhány készített tervet a levegőszennyezettség problémájának megoldására egy három évvel ezelőtti felhívás nyomán.