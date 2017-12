A 80 éve Nobel-díjas Szent-Györgyi Albert tiszteletére orvosi díjat alapítottak Szegeden

Szent-Györgyi Albert az évtizedeken át őrzött szmokingban.

1937-ben a Nobel-díj Bizottság Szent-Györgyi Albertnek ítélte az orvosi és fiziológiai díjat a C-vitaminnal és a biológiai égés folyamatával kapcsolatos felfedezéseiért. December 10-én volt 80 éve, hogy a legendás szegedi professzor átvehette az elismerést. Szent-Györgyi emberi nagyságát mutatja, hogy a legnagyobb orvos-szakmai elismerésnek számító díjjal járó érmet az akkoriban kitört úgynevezett „téli háború" finnországi szenvedőinek ajánlotta fel. Évekkel később derült csak ki, hogy az érmet egy finn gyárigazgató megvásárolta, majd az Országos Magyar Történeti Múzeum Éremtárának ajándékozta.Nemrég egy újabb relikvia került Magyarországra, hiszen a közelmúltban Szegedre látogatott Marcia Szent-Györgyi, a professzor özvegye, aki a Goodwill Pharma Az Egészségért Alapítványnak ajándékozta azt a szmokingot, amelyet a professzor a Nobel-díj átadásakor viselt.

Ezt a szmokingot a 30-as években készítették Szegeden. Hűen őriztük évtizedeken át, a Nobel-díj mellett sok más fontos eseményen is ezt viselte Albert, most pedig jó szívvel adom át, mert biztos vagyok benne, hogy ahogy Albert szakmai és szellemi örökségét, úgy ezt a tárgyi relikviát is méltó módon kezelik és helyezik majd el

Albert tudományos munkásságának az volt a célja, hogy mindannyiunk életét jobbá tegye. A Szent-Györgyi Albert Orvosi Díjjal azon orvosok munkáját ismerjük el, akik a mindennapokban Alberthez hasonlóan a mi életünket is jobbá teszik, akiknek munkássága követendő példa lehet a jövő generáció orvosai előtt

– mondta az özvegy, aki üdvözölte azt is, hogy férjéről orvosi díjat neveznek el Magyarországon., amellyel minden évben olyan orvosok munkáját ismerik el, akiket a szakmai zsűri és pácienseik is érdemesnek tartanak az elismerésre.– mondta Marcia Szent-Györgyi.Közülük hetet a nagyközönség választhat ki területi alapon, a díjat alapító Goodwill Pharma Az Egészségért Alapítvány pedig két szakmai díjat ad át.A díj alapítói 2018. január közepéig várják a páciensek rövid indoklással vagy személyes történettel kísért ajánlásait, ami alapján egy-egy Magyarországon praktizáló orvost méltónak tartanak a Szent-Györgyi Albert Orvosi Díjra. Ezt követően március végéig lesz lehetőség szavazni a jelöltekre, április 7-én, az Egészségügyi Világnapon pedig a Magyar Tudományos Akadémián kerül sor az ünnepélyes díjátadóra. Már most több mint 200 jelölés érkezett, de a szervezők ezernél is többre számítanak.További információk: www.szentgyorgyialbertorvosidij.hu