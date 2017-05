600 éves fehér tölgyből készítenek bútort

Bútort készítenek az Amerika egyik legidősebb fái között számon tartott 600 éves New Jersey-i fehér tölgy maradványaiból.



Az elpusztult fa törzsét és ágait a múlt héten szállították el egy hillside-i bútorgyárba a bernardsi templom mellől, ahol magasodott. A helyi médiajelentések szerint a cég a templom oltárához készít belőle asztalt, de tárgyalóasztalokat is faragnak belőle a bernardsi városházára.



A majdnem 53 tonnányi súlyú fát két nap alatt bontották le, miután az utóbbi években egyre rosszabb állapotba került és a pusztulás jeleit mutatta.



A helyi legenda szerint még George Washington tábornok is piknikezett a fa tövében Lafayette márkival.



A fehér tölgymatuzsálem terméséből nevelt facsemetét a közelmúltban ültették el a templom mellett.