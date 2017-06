5 tévhit a sörről - tudta, hogy mitől más a csapolt, mint az üveges vagy a dobozos?

A köztudatban számos, a sörrel kapcsolatos tévhit és legenda kering, amelyeket a tudatos, és minőségi sörfogyasztás jegyében szeretnének megváltoztatni a Belvárosi Sörfesztivál szervezői és a FIRST Craft Beer főzde csapata.



Minél hidegebb, annál jobb?



A közhiedelem ellenére nem feltétlenül akkor járunk a legjobban, ha a sörünket a lehető leghidegebben fogyasztjuk. Ahogy a jó minőségű boroknál, a sörök esetében is feltüntetik a gyártók az ajánlott fogyasztási hőmérsékletet, hiszen minden sörfajta más-más hőfokon a legfinomabb. A világos, nagyipari lágerek esetében 4 és 7 °C-on ajánlott akárcsak a pezsgőknél. A felső erjesztésű, sötétebb lágereket, újhullámos kézműves söröket 8-11°C-on, a testesebb, magasabb alkoholtartalmú sötét söröket pedig pincehidegen, 12-15 °C-on érdemes fogyasztani.



A sörhas nem a sörtől van?



Kevesen tudják, de a sör egyáltalán nem hizlal, sőt. Egy pohár gyümölcslé kalóriatartalma sokkal magasabb, mint egy pohár söré, ezért a sörfogyasztás önmagában még nem vezet az elhízáshoz. A benne lévő alkohol azonban étvágyat gerjeszt, a sör pedig (alacsony kalóriatartalma miatt) nem okoz teltségérzetet, így szívesen eszünk kiadósakat sörözés után, vagy mellett. A sörhas pedig testalkattól, és nem a sörfogyasztási szokásoktól függ, ezért akár azoknál is előfordulhat, akik egyáltalán nem szeretik a „folyékony kenyeret".



Egy sör nem sör?



A minőségi sörfogyasztás egyik lényegi eleme a mértékletesség, a prémium söröket kis mennyiségben, lassú kortyokkal lehet a legjobban élvezni. Ráadásul a Belvárosi Sörfesztiválon különböző ízű és erősségű sörök közül választhatunk, néhány sötétebb sör alkoholtartalma akár 7-8 százalék is lehet.



Csapolt, üveges vagy dobozos?



A legtöbb sör sommelier megegyezik abban, hogy sört kóstolni pohárból a legjobb. Nem mindegy azonban, hogy üvegből, dobozból, vagy hordóból kerül bele a főzet, mindhárom lehetőségnek vannak előnyei és hátrányai egyaránt. A hordóból gyakran frissebb, kevésbé, vagy egyáltalán nem pasztörizált sört csapolnak, így az íze, aromája is különlegesebb. Mivel a napfény, és ultraibolya-sugárzása is befolyásolja a sörminőséget, a söröshordó mellett a dobozos sörök is sokkal jobban megőrzik a főzetek frissességét. Idén már az újhullámos sörökből is megjelennek a dobozos verziók, az első ilyen, félliteres dobozba zárt magyar főzet a First Craft Beer nevével kerül a polcokra. Bizonyos belga sörfajták számára viszont kimondottan előnyös, ha több éven át érlelődhet a palackban, míg egy sörös doboz aligha bírja ki az ilyen fajta túlnyomást.



Az alkoholmentes sör nem sör?



Sokan utasítják el az alkoholmentes főzeteket, mert nem tekintik valódi sörnek az alkoholos változatokkal szemben. Ugyanakkor, a sörfőző technológiák fejlődésének hála ma már teljes értékű sört kaphatunk alkoholmentes variációkból is, amelyek ugyan olyan vitaminokat, ásványi anyagokat és egyéb hasznos elemeket tartalmaznak, mint a hagyományos alkoholtartalmú főzetek. Ráadásul kis- és nagyüzemi sörfőzdék egyaránt készítenek már alkoholmentes változatokat, hogy a sörkedvelőknek autózás közben se keljen lemondaniuk kedvenc italukról.