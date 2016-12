5 érdekesség az univerzumról

Az univerzum című sorozat különkiadásában közel 14 milliárd évet utazunk vissza az időben, hogy megismerjük a Nagy Bummot. Kedvcsinálóként íme, 5 izgalmas tény, amit még nem tudott univerzumunkról!



1. A Nagy Bumm elméletét először egy katolikus pap írta le

A történelem során számos alkalommal ütközött a vallás és a tudomány, világi és az egyházi hatalmak álláspontja, de kevesen tudják, hogy a Nagy Bummot először, ironikus módon egy belga pap írta le. Az elméletet Georges Lemaître, a Louvaini Római Katolikus Egyetem fizika és csillagászat tanára fejtette ki 1931-ben „ősatom" név alatt, továbbgondolva Alexander Friedmann korábbi, elméleti modelljét. Nézeteit sokan istenkáromlónak tartották, Lemaître mégis azt vallotta, hogy Isten azért áldotta meg az embert kutató gondolkodással, hogy a teremtett Univerzumot, és annak törvényeit vizsgálja.



2. Az Ősrobbanás valójában csendes volt

A Nagy Bumm nem is szólt akkorát, mint azt a nevéből gondolnánk. 13,7 milliárd évvel ezelőtt az ősrobbanás nem járt se nagy hanggal, se nagy fényhatással, hiszen a robbanás során született meg a tér és idő koncepciója, így nem volt szó szerint semmi, ami a levegő részecskéit megrezegtette volna.



3. 13,7 milliárd éve történt, de ma is érezzük

A statikus, fehér zaj a tévéképernyőn valójában a Nagy Bummból visszamaradt kozmikus háttérsugárzás. Ezt tapasztalhatjuk ha „hangyás" a TV, vagy sistereg a rádió.



4. Mi is az a Nagy Reccs?

A Nagy Bummot előbb-utóbb a Nagy Reccs követi majd. Az elmélet szerint ugyanis az ősrobbanást követő tágulás visszafordul majd, és az univerzum zsugorodni kezd, végül önmagába omlik össze. Mások szerint a tágulás folyamatos, egészen addig, míg az univerzum apró részecskékre nem szakad.



5. Meddig tart az univerzum?

A kérdés a mai napig megválaszolatlan. Bizonyos elméletek szerint önmagába görbül vissza, mint egy gömb felszíne, így, ha egy űrhajó egyenesen, repülne előre, végül visszatérne oda, ahonnan elindult.



