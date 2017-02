11 éve zabálja a csillagot egy fekete lyuk

A fekete lyuk a Földtől 1,8 milliárd fényévnyire található.



Dacheng Lin, a New Hampshire-i Egyetem kutatója elmondta, az 1990-es években kezdték megfigyelni a fekete lyukak "falását", de ezek általában egyetlen évig tartanak. Az érintett fekete lyuk 11 éve eszi a csillagot, ez az eddig megfigyelt leghosszabb ilyen jelenség, amely egyébként jelenleg is tart.



Lin és csapata röntgensugaras teleszkópok adatait használta a kutatás során. Amikor egy csillagot elnyel egy fekete lyuk, röntgensugár-villanások keletkeznek.



"Egy csillag látványos és hosszan tartó pusztulásának szemtanúi vagyunk" - fejtette ki Lin.



James Guillochon, a Harvard-Smithsonian asztrofizikai központ kutatója elmondta, az idő nagy részében a megfigyelt fekete lyuk gyorsan növekedett. Ez arról árulkodik, hogy valami szokatlant, például egy a Napnál kétszer nagyobb és súlyosabb csillagot nyel el a fekete lyuk.



A megfigyelt fekete lyuk megközelítőleg 2005 júliusában kezdte elnyelni a csillagot, "falását" számítógép-modellezések alapján valószínűleg a következő évtizedben is folytatja.



A csillagászok felfedezésüket a Nature Astronomy című tudományos lapban mutatták be hétfőn.