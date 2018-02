Két arannyal kezdett Kanada, a női váltó pontszerzésért, Liu Shaolinék a döntőért hajtanak - 11. nap élőben

Február 20. Kedd

A teljes programot itt találja>>



Curling

férfi selejtező - 1.05

Koreai Köztársaság-Svájc 8-7

Kanada-Japán 8-4

Svédország-Olaszország 7-3

Nagy-Britannia - Norvégia 10-3



női selejtező - 6.05

Kanada-Kína

Egyesült Államok-Koreai Köztársaság

Nagy-Britannia - Japán



férfi selejtező - 12.05

Svájc-Egyesült Államok

Norvégia-Olaszország

Japán-Dánia



Műkorcsolya

jégtánc kűr 1. Tessa Virtue, Scott Moir (Kanada), 2. Gabriella Papadakis, Guillaume Cizeron (Franciaország), 3. Maia Shibutani, Alex Shibutani (Egyesült Államok)



Síakrobatika

női félcső döntő 1. Cassie Sharpe (Kanada), 2. Marie Martinod (Franciaország), 3. Brita Sigourney (Egyesült Államok) ...24. Swaney Elizabeth

férfi félcső selejtező 5.15, 6.18



Jégkorong

nők

a 7. helyért: Svédország-Korea 6-1

az 5. helyért: Svájc-Japán 8.40



férfiak

negyeddöntőbe jutásért

Egyesült Államok-Szlovákia 5-1

Szlovénia-Norvégia 8.40

Finnország-Koreai Köztársaság 13.10

Svájc-Németország 13.10



Rövidpályás gyorskorcsolya

női 1000 m (Jászapáti Petra, Keszler Andrea) selejtező 11.00

férfi 500 m (Liu Shaoang, Liu Shaolin Sándor, Knoch Viktor) 11.45

női 3000 m váltó B döntő (Magyarország) 12.23, A döntő 12.29



Északi összetett

egyéni - nagysánc 11.00, 10 km-es sífutás 13.45



Sílövészet

4x6/7,5 km-es vegyesváltó 12.15



Bob

női kettes 1. futam 12.50, 2. futam 14.00 Koreai Köztársaság-Svájc 8-7Kanada-Japán 8-4Svédország-Olaszország 7-3Nagy-Britannia - Norvégia 10-3Kanada-KínaEgyesült Államok-Koreai KöztársaságNagy-Britannia - JapánSvájc-Egyesült ÁllamokNorvégia-OlaszországJapán-Dániajégtánc kűrnői félcső döntőférfi félcső selejtező 5.15, 6.18a 7. helyért:az 5. helyért: Svájc-Japán 8.40Egyesült Államok-Szlovákia 5-1Szlovénia-Norvégia 8.40Finnország-Koreai Köztársaság 13.10Svájc-Németország 13.10női 1000 m (Jászapáti Petra, Keszler Andrea) selejtező 11.00férfi 500 m (Liu Shaoang, Liu Shaolin Sándor, Knoch Viktor) 11.45női 3000 m váltó B döntő (Magyarország) 12.23, A döntő 12.29egyéni - nagysánc 11.00, 10 km-es sífutás 13.454x6/7,5 km-es vegyesváltó 12.15női kettes 1. futam 12.50, 2. futam 14.00

07.35 - Előrehozták a női big air döntőjét

06.00 - Ismét olimpiai bajnok a kanadai Virtue, Moir jégtánckettős

04.31 - Kanadába került a síakrobaták női félcső aranyérme

Korábban

A pontszerzés a cél. A futamban a japánok tűnnek a leggyengébbnek, míg a holland és az orosz váltó hasonló szinten van, mint a miénk"

A világkupákon három napon belül lemegy az összes futam, a versenyzők egyszerűen hozzá vannak szokva, hogy azonnal túl kell magukat tenniük az elrontott versenyeken"

Egy nappal előrehozták a női hódeszkások big air döntőjét a phjongcshangi téli olimpián. A szervezők tájékoztatása szerint az eredetileg péntekre tervezett számot csütörtökön rendezik meg, a hét utolsó napjaira ugyanis havazást, rossz látási viszonyokat és nagy szelet várnak a meteorológusok a környéken. Korábban a női alpesi sízők kombinációs versenyszámát tették át péntekről csütörtökre hasonló ok miatt.A Tessa Virtue, Scott Moir kanadai kettős nyerte a jégtáncosok versenyét a phjongcshangi téli olimpián. A 2010-es vancouveri játékokon arany-, négy éve, Szocsiban ezüstérmes páros a rövidprogramban minden idők legmagasabb pontszámát (83,67) kapta, s közel kétpontos előnyéből a kűr után is megőrzött 79 századot a francia Gabriella Papadakis és Guillaume Cizeron duója előtt.A Virtue, Moir kettős pályafutása harmadik olimpiai aranyérmét nyerte, ugyanis korábban a phjongcshangi csapatversenyben is a dobogó tetejére állhatott. A háromszoros világbajnok kanadaiak Szocsi után visszavonultak a versenyzéstől, de 2016-os visszatérésük óta mindössze egyszer kaptak ki. A harmadik helyen egy amerikai testvérpár, Maia és Alex Shibutani zárt.olimpiai bajnok: Tessa Virtue, Scott Moir (Kanada) 206,07 2. Gabriella Papadakis, Guillaume Cizeron (Franciaország) 205,28 3. Maia Shibutani, Alex Shibutani (Egyesült Államok) 192,59A kanadai Cassie Sharpe nyerte a síakrobatika női félcső döntőjét a phjongcshangi téli olimpián kedden. A finálé magas színvonalú versenyt hozott, amelyben négy induló összesen hatszor került 90 pont fölé. Közülük elsőként a későbbi győztes Sharpe teljesítette a pályát, s kapott kiváló, 94,40 pontot teljesítményére. Ehhez a francia Marie Martinod tudott közel kerülni (92,20), de igazi veszélyt ő sem jelentett a kanadaira. A második körben előbb Martinod, majd Sharpe is javított, ezzel pedig lényegében el is dőlt az első két hely sorsa. A bronzéremért két amerikai síző vívott öldöklő csatát, végül Brita Sigourney lett a harmadik, nyolc tized ponttal megelőzve honfitársát, a negyedikként záró Annalisa Drew-t.A címvédő, ugyancsak amerikai Maddie Bowman mindhárom kísérleténél elesett, így csak a 11. helyen zárt. A fináléban mind a 12 résztvevő három csúszást mutatott be, s a végelszámolásnál mindenkinek a legjobb pontszámát vették figyelembe. A magyar színekben induló Swaney Elizabeth a selejtezőben az utolsó, 24. helyet szerezte meg.olimpiai bajnok: Cassie Sharpe (Kanada) 95,80 pont 2. Marie Martinod (Franciaország) 92,60 3. Brita Sigourney (Egyesült Államok) 91,60 ...24. Swaney Elizabeth 31,40Rövidpályás gyorskorcsolyában a világ- és Európa-bajnoki ezüstérmes női váltó a pontszerzés reményében lép jégre a kisdöntőben a phjongcshangi téli olimpia keddi napján.- mondta az MTI-nek a hétfői edzést követően Bánhidi Ákos csapatmenedzser, aki a staféta összeállítását nem árulta el, de megjegyezte, körvonalazódik a fejükben a négyes.A pontszerzést jelentő hatodik helyhez legalább a második pozíciót kellene megszereznie a magyar válogatottnak a futamban, ugyanakkor az olimpiákon ha kizárnak egy versenyzőt vagy váltót a fináléban, akkor a kisdöntő végére sorolják. Emiatt még arra is volt példa korábban, hogy több kizárást követően a B döntőből került ki az érmes. Négy éve például éppen egy kizárás jóvoltából lett éppen pontszerző hatodik helyezett a női váltó. A legjobb négyben a házigazda dél-koreai váltó a nagy favorit.Egyéni számokban a női 1000 és a férfi 500 méter selejtezőit rendezik a kangnungi jégcsarnokban. Mindkét számban a futamok első két helyezettje jut a csütörtöki folytatásba. "Keszler mellett szólt a rutin és a formája" - indokolta az 500 méteren 10. helyezett sportoló indulását Bánhidi, aki hozzátette, neki és az 1500-on hatodik Jászapáti Petrának is hasonló erősségű a futama. Szerinte egy-egy nagyon erős és egy-egy hozzájuk hasonló képességű, erős versenyző lesz a riválisuk a továbbjutásért. A harmadik olimpiáján szereplő Keszler egyik 500-as futamához hasonlóan a brit Elise Christie-vel szerepel együtt, akit jól ismer, mivel a háromszoros világbajnok brit gyorskorcsolyázó Liu Shaolin Sándor párja, így gyakran készül a magyar csapattal. Mellette a holland Lara van Ruijven és a lengyel Magdalena Warakomska lesz a tatabányai sportoló riválisa.A szegedi Jászapátinak pedig kiemelkedő ellenfélként a táv vb-bronz- és Eb-ezüstérmese, a holland Suzanne Schulting jutott. Rajta kívül még az orosz Jekatyerina Jefremenkova lehet veszélyes.- válaszolt Bánhidi arra a kérdésre, hogy a Liu Shaolin Sándor és Liu Shaoang lelkileg és pszichésen milyen állapotban van. Előbbit az 1000 méter fináléjában, míg utóbbit 1000 és 1500 méteren is kizárták. A futamokat illetően úgy fogalmazott, hogy a negyedik olimpiáján induló Knoch Viktorral kiegészülve mindannyiuknak jó a rajtpozíciója, ami rendkívül fontos a legrövidebb táv esetében.A táv 2016-os világbajnoka, Liu Shaolin nem kerülhetett volna nehezebb selejtezős futamba. A dél-koreai játékokon mindkét eddigi egyéni számban döntős versenyző együtt szerepel majd az 1000 méteren ezüstérmes amerikai John-Henry Kruegerrel, aki az immár magyar színekben szereplő Cole William Krueger testvére, továbbá az 1500-on bronzérmes orosz Szemjon Jelisztratovval és a négyszeres világbajnok kínai Han Tien-jüvel. Bánhidi elmondta, előbbi kettő nem éppen ennek a távnak a specialistája, továbbá a jó rajtpozíció miatt ezt a futamot is meg kell tudnia oldani a magyar klasszisnak.Mindössze 19 éves testvére, Liu Shaoang ideális ellenfeleket kapott, ugyanis a japán Szakazume Rioszuke, az orosz Pavel Szitnyikov és a kazah Abzal Azsgalijev sem tartozik a legjobbak közé. Ebből a négyesből "kötelező" a továbbjutás, főleg a kettes rajthelyről. A legjobb, egyes pályáról rajtoló Knoch Viktor legnagyobb ellenfele az 1000 méteren bronzérmes dél-koreai Szeo Ji Ra lesz, de a francia Sebastien Lepape sem könnyű rivális. A futam negyedik tagja a holland Dylan Hoogerwerf.A jégtáncosok versenyében a rövidprogramot követően a háromszoros világbajnok Tessa Virtue, Scott Moir kanadai duó áll az élen, de Vancouver bajnokai kevesebb mint két ponttal előzik meg a kétszeres világ- és háromszoros Európa-bajnok Gabriella Papadakis, Guillaume Cizeron francia kettőst.A sílövők vegyesváltójában a németek és a címvédő norvégok lehetnek a legjobbak, míg az északi összetett nagysáncos versenyében a jobb síugrók végezhetnek elől. A legnagyobb esélyesek közé a japán Akito Watabe és a norvég Jan Schmid tartozik, mivel a legutóbbi hét vk-versenyen csak ők győztek. Igaz, normálsáncon a német Eric Frenzel meglepte őket.Elrajtol a férfi jégkorongtorna kieséses szakasza: a negyeddöntőbe jutásért amerikai-szlovák, szlovén-norvég, finn - dél-koreai és svájci-német meccset rendeznek.Kedden öt számban avatnak bajnokot Phjongcshangban.