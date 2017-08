Nem várt ajándék Pátkai Balázsnak a TAPS-életműdíj

– Ez az időszak mindig a visszatöltődésé, valami olyasmi, mint a két felvonás közötti szünet. Sokan, sokszor félnek megvalósítani, pedig a fejlődésnek két szakasza van. Az egyik a szükséges munka elvégzése, a másik a kellő regeneráció. Nekem természetes, különösen azért, mert sok feladatra készülök.Utoljára csak nekem tapsoltak– A táncművészet szubjektív szakma, mindenkinek nem lehet benne megfelelni. Nem mérhető és nem pontozható, mint a sport versenyágai. A fejlett önkritika mindig fontosabb, mint a külső kritika, hiszen ugyanazon produktumra kaphatsz hideget és meleget egyaránt, de magadnak mindenképpen meg kell felelni.Megbecsülöm a TAPS-díjat azokért a megható pillanatokért is, hogy negyedszázad után még egyszer csak nekem tapsoltak, talán azért is, amit én tudtam adni ennyi idő alatt.– Huszonöt év szigorúan táncos jogviszonyban eltöltött idő kell a járadékhoz, megfelelően kvalifikált együttesben. Eddig is kapható volt, csak szóba került a megszűnése, de szerencsére kiharcolta magának a szakmai vezetés, hogy megmaradjon. Ha a tartalmat, a foglalkozás fizikai intenzitását nézzük, az élsporthoz hasonlítható a mi pályánk. Rövid idő alatt óriási energiát kíván és a reggeltől estig tartó gyakorlást és fellépést számítva rengeteg időt vesz el az életből. Ha tökéleteset akarok a színpadon, akkor az teljes erőbedobást követel két és fél évtizeden keresztül. Úgyhogy nem tekintem magam fiatal nyugdíjasnak, az pedig csak ősszel derül ki, mennyi is lesz a művészeti járadék…

Masszőrként segítem a társulatot– Ahogy arról korábban már esett szó, maradok a Győri Balettnél, végzettségem folytán masszőrként segítem a társulatot. Nincs másról szó, csupán arról, hogy a korosodás értékrendváltozást idéz elő az emberben, bennem az időtényező értékelődött fel. Értem ezalatt azt a sok célt és feladatot, amely ott lebeg előttem, de csak olyan tevékenységeket fogok végezni, amelyek mellett lesz időm a szeretteimre és magamra. Majdani életem legnagyobb sikere ennek a megteremtése, amely egy belső nyugalom, mondhatni harmónia következménye.– Nagyjából egy évtizede fogalmazódott meg bennem, hogy nekem nem az lesz az utam. Túl sokáig volt a táncban részem ahhoz, hogy tovább csináljam belülről, csak másként. A tánc nekem táncosként volt szerelem, nem szeretném másként folytatni. Ahogy közeledett a befejezés, úgy nyílt meg egyre jobban körülöttem a világ, az alkotás és a kreativitás vágya ezer más dolog iránt is. Az alkotási kényszernek jelen kell lenni, de most már úgy, hogy nem másoknak alkotok, hanem magamnak. Szép volt, jó volt a huszonöt esztendő, ami mára egy állomása az életemnek.– Ezt a kérdést máshonnan megközelítve tudom megválaszolni. A világ annyit változott az eltelt évek során, hogy talán már nincs is szükség a hozzám hasonló stílust képviselő táncosokra. Ugyanis újabban nem egy-egy karakterre vannak kihegyezve a darabok. Felgyorsult a világ, már az együttes is más művészeti utakat választ a sikerekhez, persze igyekszik tartani a színvonalat.A Kakason elgondolkodnék– Kicsit ott a válaszom az előzőben, már ami a felgyorsult folyamatokat illeti. Idehaza azt látom, hogy a nagyobb társulatok hajlamosak a könnyebb ellenállás felé elmenni, gondolok itt a maguk képzésére fordított kevesebb energiára. Az viszont örvendetes, hogy kis közösségek jönnek fel, olyanok, amelyekben sokszor amatőrök teszik oda magukat szívvel-lélekkel, időt, energiát nem sajnálva. Ami a táncművészet egészét illeti, van az örök dilemma a klasszikus és a kortárs balett lehetőségeiről. Nem szabad elfelejteni, hogy a klasszikus gyerekkortól oktatása mindennek az alapja, más kérdés, hogy a modern feldolgozások élvezhetőbbek a mai emberek számára, könnyebben elérik a nézőket.– Nem, nem és nem a válaszom, s ez szinte valamennyi szerepemre vonatkozik. Köszönöm, szép volt! A pályámat befejeztem, nem lehet visszafelé tekingetni. Hanem a Kakas amekkora élményt adott a RollingStones zenéjével együtt – nos, azon azért elgondolkodnék…Lezártam a pályámat, kaptam a végén életműdíjat, amely azért lepett meg, mert nem alkottam sem rendkívülit, sem különöset, csak hosszú éveken keresztül olykor magamat is leküzdve próbáltam tenni a dolgom.Cikkünket a Kisalföld hetente hétfőn megjelenő Kultúra mellékletében olvashatják.