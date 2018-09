Árvízi emlékmű és zárószinti ablak a sétálóutcán: a legjobb helyek Szegeden a balkonparadicsom-termesztésre - fotók

Néhány éve már hódít a balkonparadicsom, az interneten számos tippet kaphatunk, hogyan termesszünk erkélyen zöldséget.Szegeden sem volt nehéz ilyen erkélyt találni, de voltak ennél meglepőbb ötletek is. Láttunk például állványra felfuttatott paradicsomot egy Kárász utcai ház zárószintjén az ablakban: semmi sem mutatja jobban, mennyire menő a balkonparadicsom, mint hogy egy tiszteletre méltó sétálóutca tiszteletre méltó házának ablakában is termesztik.Gondos kezek az árvízi emlékmű körüli betonvályút is teleültették ezzel a növénnyel. Vagyis nem az egészet, de a nagy részét, és már termést is hoz a "közösségi" balkonparadicsom. A vályúba dobott csikkeknél talán jobban zavarja a szárazság - bár ma éppen kapott némi esőt. A paradicsom szereti a vizet, ha lenne szeme, sokszor irigyen bámulná az ártéri növényeket.Bónusz kép, csak hogy mutassuk, mekkora sláger idén a paradicsom: egy reklámbiciklit is befuttattak a növénnyel a Vitéz utca sarkán, a TIK közelében, és szépen terem.